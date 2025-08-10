Domenica 10 Agosto 2025

Il dovere della speranza

Raffaele Marmo
Il dovere della speranza
Magazine
Trump PutinEruzione EtnaIncendio VesuvioWest NileOccupazione Gaza
10 ago 2025
10 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Olly, la cena balorda con gli amici e la tempesta (moralista?) social: il ‘depresso fortunato’ scivola sulle macchie di vino rosso

Il cantautore Federico Olivieri in arte Olly, 24 anni, ultimo vincitore di Sanremo, al centro delle polemiche per un video: una festa al ristorante con bottiglie rotte e mozziconi di sigarette. Ma i fan lo difendono: “L’Italia è quel Paese incarognito dove non si perdona il successo”

Olly, la cena balorda con gli amici e la tempesta (moralista?) social: il ‘depresso fortunato’ scivola sulle macchie di vino rosso
Per approfondire:

“Con la voce per cantare e un pugno di parole in mano”. Coro: “Nanna ee nanna aa nanna ee nanna aa”. Il “Depresso fortunato” è il Ragazzo di Jovanotti 33 anni dopo: gli hanno regalato un sogno e se lo gode. Manate sul tavolo per dare il tempo alla canzone e tenere il ritmo della serata. Comitiva in camicia bianca, amici e complici, calda serata d’agosto, bottiglie di vino a macchiare di rosso primitivo la tovaglia del ristorante, mozziconi di sigarette e vetri rotti, euforia, un pizzico di balorda allegria. Al centro della scena Federico Olivieri in arte Olly, 24 anni, cantautore genovese vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con Balorda nostalgia, laurea in Economia e management a Milano e una precoce passione per i social e la musica.

Federico Olivieri in arte Olly
Olly e la cena tra amici

TikTok raccoglie un intero catalogo dei suoi video pubblicati prima di diventare il principe d’autore del pop. L’ultimo, pochi secondi di festa sopra le righe, l’ha pubblicato dopo la cena descritta poche righe sopra. Forse non pensava avrebbe fatto partire una valanga di reazioni online. Peggio, come si dice: una shitstorm (traduzione letterale dall’inglese: una tempesta di mer..”).

L’ultima hit di Olly, la colonna sonora del video, suona come un classico contemporaneo di De Andrè. "Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po’ ubriaco come chi si è divertito. Con il dubbio esistenziale di chissà con chi ho dormito”. Ed eccolo qua. Occhiali da sole, forchetta in una mano e sigaretta nell’altra. Aria di festa. Brindisi, risate e una chitarra per cantare. A scandalizzare i social, però, sono i resti della cena. Avanzi da spolpare nei commenti. Bottiglie rovesciate. Sudiciume. Il video è finito nel tritacarne di chi ha giudicato il comportamento della ridanciana e canterina comitiva "sgradevole e irrispettoso".

Iniziamo: “Bello, ma perché sbattete le bottiglie di vino sul tavolo? Mi sa che ti manca un po’ di educazione e rispetto”.  Scrive Mariaelena: “Complimenti per l’educazione e l’empatia verso il lavoro degli altri. E no, non vi giustifichiamo perché siete ragazzi”. Scrive Giulia: “Ma quanto puoi essere cafone”. Lo difende Cinzia: “Lavoro in un locale frequentato spesso da Olly, se solo metà delle persone fossero rispettose ed educate e gentile come quei ragazzi con lui, molto probabilmente faremmo il nostro lavoro più volentieri”. Dice Federica: “Però che disastro quel tavolo, sinceramente potevate evitarlo”. Elvy: “Bello schifo al ristorante”. Gabriel: “Congratulazioni! Hai vinto un corso di galateo”. E giù così. Se volete leggere tutti i giudizi, andate sull’ultima foto del profilo Instagram di Olly e spassatevela. Perché poi arrivano anche gli Ollyfanser. “Ma la gente nei commenti tutto bene? Sono dei ragazzi, si stanno divertendo. Ma smettetela di rompere le palle per tutto”. Jack: “Eddai! Sono ragazzi di 20 anni che festeggiano!”. Chiosa psico-filosofica affidata a Patrizia: “L’Italia è quel Paese incarognito dove non si perdona il successo. Chi commenta è già morto a rate”.

Nelle storie Instagram di Olly c’è invece da ore solo la vetrinetta Spotify di “Tutta vita”, il secondo album in studio, 12 tracce scritte con Julien Boverod, l’amico Jvli al tavolo della cena balorda. Il tour riprende il 2 settembre dall’Ippodromo Snai di Milano. Titolo dell’evento: “Tutta festa”. E quale sennò.

