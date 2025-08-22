Venerdì 22 Agosto 2025

La storia a piccoli passi

La storia a piccoli passi
22 ago 2025
Olivocoltura. A Bari il futuro in tavola

Gli oliveti non sono solo campi da coltivare, sono la memoria viva di un territorio, il simbolo di un’identità millenaria e un paesaggio da custodire. Si tratta di una risorsa importante per promuovere il settore olivicolo italiano, ed è per questo che la seconda edizione di Evolio Expo, che si terrà dal 29 al 31 gennaio 2026 presso la Fiera del Levante di Bari, tra i suoi tre macro-temi ha dedicato un ampio focus proprio al legame inscindibile tra olio e territorio.

Durante le tre giornate di Evolio Expo, organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante e con il sostegno del Dipartimento di Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, il tema dell’Olio, Ambiente, Paesaggio e Identità, sarà al centro di convegni e talk che coinvolgeranno agronomi, paesaggisti, rappresentanti istituzionali e produttori, con l’obiettivo di preservare i paesaggi olivicoli e rilanciare il settore anche nelle zone più fragili del Paese.

Il futuro dell’olivicoltura italiana passa proprio dalla capacità di costruire modelli di sviluppo diversi per territori diversi.

