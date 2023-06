L’olio corpo, elisir di bellezza anche in estate

L'olio corpo è un prodotto cosmetico essenziale in inverno e in estate, utilizzato per idratare e nutrire in profondità l’epidermide, per una pelle bella e sana. Esistono diverse tipologie di oli per il corpo, ciascuna con caratteristiche, proprietà e usi specifici.

Formulazione

Gli oli per il corpo sono formulati con una combinazione di oli vegetali, essenze e altri componenti attivi che apportano benefici alle cellule cutanee. Se si tratta di prodotti di qualità, non ungono e si assorbono rapidamente, lasciando una sensazione idratante e morbida sulla pelle senza patine lucide né residui appiccicosi.

Usi

Gli oli per il corpo possono essere applicati direttamente sulla pelle dopo la doccia o il bagno. Possono essere usati anche in aggiunta a lozioni o creme per il corpo per aumentarne le proprietà idratanti, creando dei mix personalizzati. Possono essere diluite alcune gocce nell’acqua della vasca o sulla spugna inumidita.

Applicazioni

L'olio per il corpo può essere applicato in diversi momenti della giornata, a seconda delle proprie esigenze e preferenze. Ad alcuni piace stenderlo prima di andare a dormire, per lasciarlo agire durante la notte. Si tratta di prodotti adoperati molto anche per i massaggi manuali di vario tipo (rilassante, drenante, anti-cellulite).

Varietà

Come detto, in commercio sono disponibili diverse varietà di oli per il corpo. Nei negozi e nella grande distribuzione se ne trovano molti differenti, ciascuno adatto a un particolare tipo di pelle. Fatti consigliare da un esperto, soprattutto se soffri di allergie a qualche ingrediente e se hai problemi specifici. Il suggerimento, in generale, è quello di provare sempre il prodotto su una piccola zona sulle gambe o sulle braccia.

Olio di mandorle dolci

È uno dei più idratanti e nutrienti grazie alla presenza di vitamina E, acidi grassi essenziali e antiossidanti. È particolarmente indicato per la pelle secca e sensibile.

Olio di jojoba

Ha proprietà emollienti e idratanti che aiutano a bilanciare lo strato lipidico naturale della pelle e a migliorarne l'elasticità. È adatto a tutti i tipi di pelle e può aiutare a lenire la pelle irritata.

Olio di cocco

Nutre in profondità, grazie all’abbondante quantità di acidi grassi da cui è composto, che penetrano facilmente nella pelle. Ha molte proprietà, tra cui quelle idratanti, lenitive e anti microbiche.

Olio di rosa

Le numerose vitamine e le sostanze naturali antiossidanti da cui è caratterizzato aiutano a migliorare l'elasticità cutanea e a contrastare i segni dell'invecchiamento. Ha anche un delicato effetto illuminante sulla pelle e un profumo gradevole.

Olio di rosa mosqueta

Questo tipo di olio corpo è conosciuto non solo per la sua capacità di nutrire, ma anche per rigenerare e lenire la pelle con piccole ferite, smagliature, cicatrici e irritazioni. Agisce anche su eventuali macchie cutanee, per questo è consigliato anche per le pelli mature.

Olio di argan

È uno degli oli corpo in cui c’è maggiore concentrazione di vitamina E e acidi grassi essenziali. Idrata, nutre, protegge dai fattori climatici esterni, dà maggiore elasticità, riduce la secchezza.

Olio di lavanda

Calma e lenisce la pelle sensibile, soggetta a infiammazioni, Il suo aroma rilassante ne potenzia i benefici anche da un punto di vista olfattivo e mentale.

Tipologie cutanee

La scelta dell’olio corpo è legata anche alle caratteristiche e alle esigenze della propria pelle, non solo alle peculiarità e alle proprietà del prodotto. Qualche indicazione in tal senso è già stata data nei paragrafi precedenti, ma entriamo più nel dettaglio.

Pelle sensibile

Servono formulazioni naturali delicate e lenitive per calmare stati di irritazione e infiammazione. Vanno bene in tal senso oli come quello di rosa mosqueta, già citato, ma anche quello di calendula, di camomilla e di enotera.

Pelle secca

Occorrono oli che presentino molte sostanze nutrienti e idratanti. L’ideale, in questo senso, sono l’olio di oliva, l’olio di mandorle dolci, l’olio di cocco e l’olio di jojoba.

Pelle grassa con tendenza acneica

Meglio optare per prodotti non troppo pesanti che non ostruiscano i pori, rischiando di provocare la formazione di comedogeni. In questo caso sarebbe particolarmente indicato l’olio di tea tree, che è anche un antibatterico naturale.

Pelle normale

Non ci sono particolari preclusioni. Si può scegliere un olio corpo in base alle proprie preferenze, eventualmente alternando due o tre prodotti tra i favoriti, anche per stimolare continuamente la pelle.

Consigli

- Gli oli per il corpo non sostituiscono l’idratazione quotidiana con una crema o una lozione specifica, rispetto a cui sono da considerarsi un completamento. - Prima di applicare il prodotto, la pelle deve essere pulita e asciutta. Se si è appena usciti dalla vasca o dalla doccia, bisogna tamponare il corpo delicatamente per asciugare le parti umide. - Non occorre una grande quantità di olio. Ne va versata qualche goccia sui palmi delle mani, strofinandoli un po’ per scaldare leggermente il prodotto in modo che si stenda più facilmente sulla pelle. - L’olio va massaggiato sulle varie parti del corpo con movimenti lenti e circolari, insistendo un po’ di più sulle parti più secche o che necessitano di maggiore idratazione come gomiti e ginocchia. - Conviene aspettare qualche minuto prima di vestirsi. Eventualmente con un telo morbido o delle veline si possono tamponare e rimuovere gli eccessi.