Da Ognissanti a Halloween: il culto dei morti e la tradizione che celebra gli antenati

La festa di Ognissanti, che cade il 1° novembre, non è sempre esistita. Le sue origini risalgono ai primi secoli del cristianesimo, quando le comunità ricordavano i martiri in date diverse, secondo le tradizioni locali. Fu Papa Gregorio III, nell’VIII secolo, a decidere la ricorrenza per il primo giorno di novembre, dedicando un oratorio nella basilica di San Pietro “a tutti i santi”. Qualche decennio più tardi, Papa Gregorio IV (circa 835 d.C.) estese ufficialmente la festa a tutta la Chiesa.

Il giorno successivo, il 2 novembre, venne poi dedicato alla Commemorazione dei defunti. La ricorrenza venne istituita nell’anno 998 d.C. dall’abate Odilone di Cluny, che introdusse nelle abbazie benedettine una giornata di preghiera per tutte le anime del Purgatorio. La tradizione si diffuse in tutta Europa, completando il dittico liturgico tra santi e defunti, luce e ombra, vita e memoria.

La scelta del periodo non fu, forse, casuale. L’autunno, tempo degli ultimi raccolti e chiusura dei cicli agricoli, era da sempre stagione di riti e celebrazioni legate alla fertilità della terra. Riti religiosi e usanze popolari si intrecciarono nei gesti sopravvissuti fino ad oggi: fiaccole e candele, doni ai bambini, luci alle finestre, consuetudini, che avrebbero contribuito a formare — secoli dopo — l’immaginario di Halloween.