Mercoledì 29 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Magazine
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump UcrainaPonte sullo StrettoGarlascoSeparazione carriere giudiciMeteo HalloweenSinner Parigi
Acquista il giornale
MagazineDa Ognissanti a Halloween: il culto dei morti e la tradizione che celebra gli antenati
31 ott 2025
MADDALENA DE BERNARDI
Magazine
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Da Ognissanti a Halloween: il culto dei morti e la tradizione che celebra gli antenati

2

Origine e significato di Halloween

3

Dalla rapa alla zucca: la leggenda di Jack-o’-Lantern

4

La fine della bella stagione e l’inizio della cattiva

5

Roma, il mundus e il pensiero del ritorno

6

Il Messico e il Día de los Muertos: la vita che continua

7

Il filo invisibile che unisce le culture

  1. Home
  2. Magazine
  3. Da Ognissanti a Halloween: il culto dei morti e la tradizione che celebra gli antenati

Da Ognissanti a Halloween: il culto dei morti e la tradizione che celebra gli antenati

Dalle colline d’Irlanda alle alture del Messico, la fine di un ciclo stagionale e un bisogno umano primordiale: illuminare il buio ricordando chi non c’è più

Da Ognissanti a Halloween: il culto dei morti e l’ispirazione a celebrare gli antenati

La festa di Ognissanti, che cade il 1° novembre, non è sempre esistita. Le sue origini risalgono ai primi secoli del cristianesimo, quando le comunità ricordavano i martiri in date diverse, secondo le tradizioni locali. Fu Papa Gregorio III, nell’VIII secolo, a decidere la ricorrenza per il primo giorno di novembre, dedicando un oratorio nella basilica di San Pietro “a tutti i santi”. Qualche decennio più tardi, Papa Gregorio IV (circa 835 d.C.) estese ufficialmente la festa a tutta la Chiesa.

Il giorno successivo, il 2 novembre, venne poi dedicato alla Commemorazione dei defunti. La ricorrenza venne istituita nell’anno 998 d.C. dall’abate Odilone di Cluny, che introdusse nelle abbazie benedettine una giornata di preghiera per tutte le anime del Purgatorio. La tradizione si diffuse in tutta Europa, completando il dittico liturgico tra santi e defunti, luce e ombra, vita e memoria.

La scelta del periodo non fu, forse, casuale. L’autunno, tempo degli ultimi raccolti e chiusura dei cicli agricoli, era da sempre stagione di riti e celebrazioni legate alla fertilità della terra. Riti religiosi e usanze popolari si intrecciarono nei gesti sopravvissuti fino ad oggi: fiaccole e candele, doni ai bambini, luci alle finestre, consuetudini, che avrebbero contribuito a formare — secoli dopo — l’immaginario di Halloween.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Halloween 2025, ecco i costumi più popolari secondo Google: tutti pazzi per le ragazze di K-Pop Demon Hunters
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata