"Oggi come nel 1975, donne vittime due volte"

Bertuccioli

Nella notte del primo ottobre 1975, qualcuno segnala dei “miagolii“ provenire dal bagagliaio di una 127 bianca parcheggiata in viale Pola, a Roma. Non sono miagolii ma lamenti e in quel bagagliaio la polizia trova due ragazze: una è morta e l’altra, una maschera di sangue e terrore ma viva, è riuscita a salvarsi fingendosi morta. Sono Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, due adolescenti della periferia romana vittime della violenza di tre giovani della cosiddetta Roma bene: Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira. Un crimine efferato tristemente noto come “il massacro del Circeo“. Per celebrare in qualche modo la giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, Raiuno manda in onda da martedì 14 novembre, la serie in tre puntate Circeo, regia di Andrea Molaioli, che ricostruisce il delitto ma soprattutto approfondisce il processo che ne seguì. Con Greta Scarano nel ruolo di Teresa Capogrossi, un’avvocata (figura immaginaria) che, seguendo l’esempio della celebre legale milanese Tina Bassi Lagostena (Pia Lanciotti), fa sue le istanze femministe e assume la difesa di Donatella Colasanti (Ambrosia Caldarelli).

Greta cosa sapeva, lei nata nel 1986, di questa vicenda?

"Da romana, la conoscevo bene. Mia mamma, i miei nonni me ne parlavano. Poi vengo da un quartiere, il Portuense, non lontano da quello di Rosaria Lopez, la Montagnola. E il mio papà andava al liceo Giulio Cesare, in quello stesso quartiere Trieste dove si trova la scuola frequentata dagli assassini del Circeo. Conoscevo quindi il fatto di cronaca e avevo visto il film (La scuola cattolica di Stefano Mordini, tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Albinati ndr). Non sapevo invece niente del processo e di come questa vicenda sia stata determinante per trasformare la legge sullo stupro da reato contro la morale a reato contro la persona. E non conoscevo Processo per stupro, il documentario del 1979 della Rai che mostrava quello che accadeva durante i processi".

Secondo lei la situazione è cambiata?

"Si sono fatti passi enormi, però poi apri un giornale, leggi una statistica e ti assale lo sconforto per quante sono ancora oggi le donne vittime di violenza. E come ancora oggi nei tribunali si sentano frasi odiose tipo, cosa indossavi? Perché hai accattato quel passaggio? Quanto avevi bevuto? Sempre con l’intento di trasformare la vittima in imputata. È raccapricciante".

Qual è la situazione per le donne nel mondo del cinema dopo il movimento #MeToo?

"Tra di noi, donne del mondo dello spettacolo, diciamo sempre che alla fine, in Italia, abbiamo ottenuto poco. C’è stata soltanto una persona che è stata accusata ma il sistema non è stato portato allo scoperto. Non siamo state in grado noi di fare di più, e nemmeno i media, a differenza di quanto accaduto in America. Ma voglio essere positiva, nella vita ci provo sempre, e penso che quel movimento abbia aperto le porte a tutte queste attrici che vogliono fare le registe. E cominciamo, ci sono anche io, a essere tante. Non so se senza quel movimento sarebbe accaduto lo stesso".

Com’è nato questo desiderio di passare anche dietro la macchina da presa?

"Già quando avevo vent’anni volevo fare la regista. Quando sono andata all’Accademia Silvio d’Amico, pensavano che mi fossi presentata per fare il provino come attrice e io, che non so mai darmi una regolata, mi sono scontrata con gli esaminatori. Ero arrabbiatissima con loro perché l’ho presa come una mancanza di rispetto nei miei confronti dopo che avevo passato tutta l’estate a mettere in scena il Woyzeck di Buchner. Anche se poi fare l’attrice non è mai stato per me un ripiego".

Ora che finalmente può realizzare questo sogno, come regista che storie vuole raccontare?

"Mi interessano molto le relazioni tra persone. Mi interessa scoprire come le persone sono quello che sono in base alle relazioni familiari che hanno avuto crescendo. I miei film preferiti hanno sempre a che fare con le famiglie, e con le opportunità diverse che dà una famiglia piuttosto che un’altra".

E dunque il suo film cosa racconterà?

"Posso dire soltanto che l’ho già scritto, il titolo provvisorio è Adriatica, ma senz’altro cambierà. È in preparazione e gireremo all’inizio del prossimo anno".