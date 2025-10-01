Oggi 1 ottobre è la Giornata internazionale delle persone anziane: quando è stata istituita e perché

Amadou Hampâté Bâ, scrittore e poeta maliano, in occasione della sua partecipazione al Convegno Generale dell’Unesco nel 1960 a Parigi, disse: “In Africa, quando muore un anziano, è una biblioteca che brucia”: una frase diventata quasi proverbio, conosciuta e ripetuta al di là del suo autore per la sua intensità.

Gli anziani sono come alberi antichi, capaci di sostenere il futuro e le nuove generazioni grazie alla forza delle radici: attraverso la storia delle persone nate prima di noi ritroviamo un patrimonio prezioso e inesauribile di esperienza e resilienza, di cui possiamo fare tesoro attraverso il racconto e il confronto.

Gli sbagli della vita, i sogni ingenui e grandi di ragazzi e ragazze, le sconfitte, la capacità di affrontare gli ostacoli; il modo in cui ci si innamora e si invecchia, come si affrontano i cambiamenti del corpo o una malattia: se solo donassimo a noi stessi - e alle nuove generazioni - la possibilità e il tempo necessario per condividere le domande sulla vita che ci premono, ne ricaveremmo qualcosa di unico: per ognuno, di ogni età, rappresenterebbe un dono immenso, fuori dal comune.

Longevità felice

La decisione dell’Onu nel 1990

Il primo giorno di ottobre in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale delle persone anziane, istituita dalle Nazioni Unite nel 1990. La ricorrenza è un invito a riflettere sul ruolo degli anziani nella società e sull’importanza di tutelarne i diritti, la salute e la partecipazione attiva. Troppo spesso la società in cui viviamo tende a dimenticare che la vecchiaia è risorsa di esperienze, tesoro di storie e Storia, racconto del mondo.

Un albero secolare nelle sue radici nutre la memoria della terra e lungo i suoi rami ospita la promessa del futuro. In ognuno di noi resta vivo, al di là degli anni, quel bambino che siamo stati, grazie all’entusiasmo senza tempo che continua ad animarci. Ritrovare e curare i sogni della vita, così come trasmettere la propria storia, diventa un atto di resistenza e resilienza doppio, sia per chi racconta, sia per chi ascolta. Come una linfa capace di nutrire chi viene dopo, vecchiaia e infanzia possono specchiarsi l'una nell’altra e intrecciarsi, legate dal filo invisibile della vita che si rinnova.

Una società che invecchia

Secondo i dati ONU, entro il 2050 una persona su sei nel mondo avrà più di 65 anni. L’Italia, tra i Paesi più longevi, conosce bene questa realtà: già oggi gli over 65 rappresentano quasi un quarto della popolazione. Si tratta di un cambiamento demografico che pone sfide importanti in termini di assistenza, welfare e inclusione, ma offre anche l’opportunità di valorizzare un patrimonio umano senza precedenti.

Troppo spesso l’età avanzata è descritta esclusivamente attraverso la lente della fragilità. Ma invecchiare non è solo questo e troppo spesso lo dimentichiamo, sovrastati dal modello imperante, che ci ordina di essere performanti, giovani, tonici, senza rughe. Le rughe ci sono e narrano incredibili avventure di cui essere fieri: recuperare una narrazione differente dell’invecchiamento significa iniziare a dare a noi stessi - e alla società in cui viviamo - nuovi sensi, riconoscendo la saggezza che viene dal valore del tempo vissuto.

Ripensare le politiche sociali

La Giornata internazionale è anche un invito a ripensare le politiche sociali. Non basta garantire cure e assistenza: occorre promuovere l’invecchiamento attivo, l’accesso alla cultura, alla tecnologia e alla partecipazione civica. Dalle occasioni di studio alle esperienze di volontariato e i progetti intergenerazionali, c’è bisogno di iniziative in grado di mettere al centro la persona e ciò che può offrire. La sfida è costruire una società in cui l’età non sia barriera ma valore aggiunto.