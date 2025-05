Oggetti di scena, foto e... ’Ritorno al futuro’, si parte!

di Roberto Canali

Pochi film come la saga di ‘Ritorno al Futuro’ hanno colpito l’immaginario collettivo, oltre che far breccia nel cuore dei boomer, per la loro incredibile capacità visionaria che in alcuni casi è stata addirittura profetica. Se per la DeLorean volante a energia nucleare e il monopattino che sfreccia sull’acqua dobbiamo ancora aspettare, tecnologie come la videochiamata, gli smart glasses, i tablet, la tv a schermo piatto, i droni, il riconoscimento delle impronte digitali e i pagamenti mobili non solo fanno parte del nostro presente, ma sono cose a cui non potremmo più rinunciare.

Anche per questo è un evento da non perdere la ‘Back in time - The Exhibition’, l’esposizione mondiale della collezione ‘Ritorno al futuro’ che sarà in mostra dal 3 maggio al 27 luglio a Villa Beretta Magnaghi di Marcallo con Casone in occasione del 40° anniversario dell’uscita del film. Nell’area espositiva di oltre 2.000 mq sono esposti oltre cento memorabilia originali e certificate di produzione, fra cui oggetti di scena, costumi, documenti originali inediti, e un’area dedicata al backstage con documentari e fotografie dal set. Per l’occasione saranno esposti anche alcuni mezzi utilizzati nei film: la DeLorean DMC12 Time Machine, la Ford 1946 di Biff Tannen, il pullmino Wolkswagen T2 BUS ’dei terroristi Libici’ e la Toyota Hilux SR5 di Marty McFly. All’interno della villa, in mostra la tuta antiradiazioni indossata da Michael J.Fox e il suo mitico walkman e tanti oggetti di scena utilizzati dagli attori protagonisti durante i tre film della saga.

Un palco all’esterno ospiterà alcuni momenti particolari legati alle attività del museo e dell’esposizione, come ad esempio la presentazione di ospiti speciali e altre attività d’interesse per tutti i visitatori, anche questa a libero accesso per tutti. Durante il week-end inaugurale, sabato 3 e domenica 4 maggio, i visitatori potranno incontrare la star internazionale Kevin Pike, supervisore degli effetti speciali del film e di altri capolavori come ‘Lo Squalo’, ‘Indiana Jones, Il Tempio Maledetto’ e ‘Star Wars il ritorno dello Jedi’. La mostra sostiene il Team Fox, l’associazione per la ricerca sul Parkinson fondata da Michael J.Fox. Una parte del ricavato dell’evento sarà infatti devoluta all’associazione e i visitatori avranno la possibilità di effettuare una donazione in loco. I biglietti sono in vendita anche online sul sito dedicato, Villa Beretta Magnaghi è aperta da mercoledì alla domenica, dalle ore 10 alle 17.30 (ultimo ingresso alle ore 16.30).