Officina della Scultura. Straordinari parchi di arte ambientale

di Anna MangiarottiPromossa dalla Fondazione Piero Cattaneo, l’VIII edizione dell’Officina della Scultura, a cura di Marcella Cattaneo, valorizza un’immagine inedita del territorio lombardo e offre uno sguardo approfondito su linguaggi, tecniche e ricerca artistica di figure di rilievo dell’arte scultorea del Novecento, spesso poco conosciute, aprendo quattro straordinari parchi d’arte ambientale al pubblico.

Il percorso è iniziato al Parco del Serraglio a Carvico (Bergamo), dove un grande tempio di legno è costruito con materiali organici e secondo antiche pratiche artigianali in prossimità di una sorgente naturale, e alla Raccolta dei Campiani, collezione d’arte contemporanea (Jannis Kounellis, Daniel Buren e Claudio Parmiggiani, ecc.), nata dal recupero di un’antica dimora cinquecentesca sulle colline di Cellatica (Brescia).

Prosegue sabato 5 luglio al Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di Morterone, nato a metà degli anni Ottanta in un borgo nei dintorni di Lecco, tra i più piccoli Comuni d’Italia per popolazione, con opere perfettamente integrate e diffuse tra le case del paese, sulle pareti degli edifici e in mezzo al verde. Infine, apertura eccezionale, sabato 12 e domenica 20 luglio, del Museo Pagani di Castellanza (Varese): ispirato alla Fondazione Maeght di Saint-Paul-de- Vence e al Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk in Danimarca, il complesso architettonico dalla forma esagonale ricco di testimonianze scultoree del secondo Novecento (vedi Jean Arp e Alexander Archipenko) è stato concepito già nel 1965 come innovativo spazio ambientale, per essere vissuto dagli artisti attraverso laboratori, performance, concerti e dibattiti.

Fino al 27 settembre la GAMeC e Brightstar promuovono sei appuntamenti speciali alla scoperta di alcuni luoghi storici e iconici della città di Bergamo, lungo il percorso espositivo della mostra Seasons di Maurizio Cattelan. L’itinerario di visita si snoderà tra le quattro sedi del progetto – la GAMeC, l’Ex Oratorio di San Lupo, il Palazzo della Ragione e la Rotonda dei Mille –, estendendosi ad alcuni dei quartieri più noti della città, da Borgo Pignolo a Città Alta, fino al centro storico moderno di Città Bassa. Due le proposte di visita, una per adulti e una pensata per famiglie con bambini dai 6 anni. Prossimi appuntamenti domani alle 10.30 (famiglie con bambini dai 6 anni) e venerdì 11 luglio alle 17 (adulti). Visite e trasferimenti gratuiti, prenotazione obbligatoria, e-mail: [email protected], tel. 035.270272 – int. 408.

Prorogata invece fino al 26 ottobre, a Villa Beretta Magnaghi di Marcallo con Casone (MI), per tutti gli appassionati di cinema, adulti e bambini, ‘Back in time - The exhibition’: la più importante collezione di memorabilia dedicata alla saga di ‘Ritorno al futuro’, nel 40° anniversario. Per scoprire i segreti della trilogia con documenti inediti, fotografie dal set e oltre 100 cimeli originali e certificati, tra cui l’Hoverboard, il walkman, la tuta antiradiazioni di Marty. In oltre 2.000 mq di allestimenti, tra scenografie originali e aree tematiche, inclusa la ricostruzione della leggendaria Torre dell’orologio. Durante la visita ‘photo set professional’ consentono ai visitatori di scattare immagini ricordo, per esempio con la DeLorean Dmc- 12 time machine.