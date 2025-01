Oceania 3, in arrivo il terzo capitolo di avventure per Vaiana?

Roma, 13 gennaio 2025 – Ancora non c’è la conferma ufficiale, tuttavia voci di corridoio dicono che al momento Oceania 3 sia già in lavorazione. Ricordiamo che Oceania 2 ha travolto il box office italiano con 8 milioni di euro, una cifra sbalorditiva, mentre negli Stati Uniti il film ha totalizzato circa 221 milioni di dollari dal suo esordio.

Anticipazioni

Ci sarebbe già fermento fra i creativi della Walt Disney Animation Studios di Burbank, negli Stati Uniti, il più antico studio d'animazione statunitense di proprietà della Walt Disney Company ancora in attività. La notizia sarebbe stata confermata dal famoso scooper Daniel Ritchman. Non conosciamo il budget previsto per Oceania 3, tuttavia potrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di dollari, anche visto il grande successo raggiunto.

Perché è possibile ipotizzare il terzo capitolo? Una scena presente nei titoli di coda lascia intravedere il dio Talo, un antagonista solo citato nel corso del film, pronto a vendicarsi di Vaiana, forse insieme al malefico Tamatoa, che abbiamo visto in Oceania 1. Il personaggio potrebbe essere un’allusione alla prossima avventura della celebre Vaiana, amatissima dal pubblico dei più piccoli (e non solo).

Oceania 2

In Oceania 2 abbiamo visto Vaiana e Maui insieme in un nuovo grande viaggio. Il sequel del film d'animazione del 2016, grande trionfo di pubblico, ha colto l’occasione per seguire l'eroina Vaiana, il cui nome originale sarebbe Moana, nelle sue nuove avventure. La bambina che avevamo conosciuto nel frattempo è diventata maggiorenne, una giovane donne pronta ad affrontare il vasto oceano insieme a personaggi indimenticabili, come il gallo sprovveduto Heihei, il maialino Pua, il cantastorie Moni e il contadino Kele.

La storia di Oceania 2 è connessa al tema degli antenati e alla mitologia delle tradizioni Maui, antichi navigatori. Vaiana Waialiki (in originale Moana Waialiki) in Italia è doppiata da Emanuela Ionica e da Chiara Grispo. Figlia del capo villaggio Tui e di sua moglie Sina, viene scelta dall'oceano per rompere la maledizione sull'isola di Motufetu e alla fine per il suo coraggio indomito diventerà una semidea, destinata a restare per sempre nella memoria e nella storia del suo popolo.