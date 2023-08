’Occhio’ al sole Estate: Sos vista

di Marina Santin

Sole, caldo, giornate in spiaggia, tuffi in piscina ed escursioni in montagna. In estate cambiamo le abitudini, anche quelle degli occhi. Nuove condizioni climatiche, nuove aggressioni esterne, nuove esigenze visive possono metterne a dura prova la salute. In estate gli occhi, proprio come la pelle, vanno protetti dai raggi ultravioletti. Fondamentale, indossare occhiali da sole di qualità con lenti dall’elevato potere di assorbimento dei raggi UV, evitando anche di esporsi nelle ore più calde.

I raggi solari possono essere davvero deleteri poiché l’assorbimento aggressivo delle radiazioni con il tempo fa ’invecchiare’ gli occhi favorendo l’insorgenza precoce della cataratta. Al mare poi, il riverbero del sole sull’acqua colpisce gli occhi in modo molto intenso rendendoli fotosensibili e arrivando a causare lesioni a cornea, cristallino e retina. Attenzione anche all’acqua di mare, non sempre è pulitissima ed è di per sé irritante poiché salata. Per eliminare la salsedine perfette le lacrime artificiali monodose e, in caso di leggera irritazione, i colliri naturali con attivi lenitivi (eufrasia, malva, fiordaliso e camomilla).

Meglio evitare anche il toccarsi spesso gli occhi, per non aumentare l’irritazione e favorire la comparsa di congiuntiviti. Stesse regole in piscina, dove le irritazioni possono essere causate dal cloro (ma anche dal sudore e dai germi presenti nell’acqua). Prurito, bruciore e arrossamento, scompaiono dopo poche ore, ma se l’esposizione al cloro si è protratta a lungo può manifestarsi una congiuntivite allergica. In montagna, sono il riverbero della neve e il forte irraggiamento a creare problemi. Meglio indossare occhiali da sole ad alta protezione con lenti polarizzate e specchianti. Anche il vento è un potenziale nemico. Espone l’apparato visivo al rischio di entrare in contatto con un corpo estraneo, e, se l’esposizione è prolungata, può irritare la congiuntiva favorendo l’insorgenza di una patologia chiamata pterigio, una crescita anomala della congiuntiva sulla cornea.

Se per ’salvare’ la vista bastano poche attenzioni, un’esposizione al sole prolungata e senza precauzioni può causare severe conseguenze: cheratite puntata, un disturbo provocato dalla disidratazione della cornea; maculopatia fototraumaica, una cicatrice sulla retina nella zona maculare con perdita temporanea o permanente della visione centrale; e cherato-congiuntivite attinica, un’infiammazione acuta che coinvolge sia la congiuntiva sia la cornea.