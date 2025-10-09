"Occhi negli occhi, senza filtri". Una Luce! di inclusione e socialità

Non servono filtri per far risplendere i rapporti umani. Basta la luce vera: quella dei volti, delle storie, delle testimonianze. Venerdì 17 e sabato 18 ottobre, nella cornice di Palazzo Vecchio, torna Luce! 2025, il festival che ogni anno mette al centro persone, diritti, inclusione e socialità. Per due giornate il cuore della città diventerà un palcoscenico collettivo tra talk, performance e incontri dedicati al tema "Senza filtri": un invito a guardarsi negli occhi oltre schermi e rappresentazioni digitali. La partecipazione è gratuita, basta registrarsi su: luce.news/festival2025, o collegarsi inquadrando il QR code pubblicato in questa pagina: le iscrizioni sono aperte.

"Quest’anno più che mai vogliamo riportare al centro le persone, i loro sguardi, le loro storie vere. Senza filtri, appunto — perché la luce, quando è autentica, non ha bisogno di artifici", spiega Agnese Pini, direttrice di QN, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!. Oltre 40 ospiti dal mondo delle istituzioni, dei social, dell’informazione, dello sport e della musica. Si parte giovedì 17, nella Sala d’Arme, con una mattinata dedicata a scuole e giovani su crescita, prevenzione e inclusione. Dalle 8.45 interverranno la sindaca Sara Funaro, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ernesto Pellecchia, il "supereroe in corsia" e Cavaliere della Repubblica Mattia Villardita, la cofondatrice di Still I Rise Giulia Cicoli, il campione paralimpico Daniele Cassioli, la criminologa Anna Vagli e la dirigente della Polizia Postale Eva Claudia Cosentino, il content creator Max Proietti. Quindi Ludovica De Fusco, Ambra Nelson e Roberto Scorpio (Anas),poi le artiste Lil Jolie e Vale LP chiuderanno la giornata.

Sabato 18 ottobre il festival approderà nel Salone dei Cinquecento, con i grandi talk condotti da Monica Peruzzi. Il primo a raccontarsi sarà Giuseppe Bertuccio D’Angelo, ideatore di Progetto Happiness. A seguire, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, Anas punterà i riflettori sulla sicurezza con un workshop con Marco Ludovico. Poi le rettrici degli atenei di Firenze, Alessandra Petrucci, e di Torino, Cristina Prandi, la fotogiornalista Cinzia Canneri, Alessandra Kustermann (SVS Donna Aiuta Donna), Annamaria Russo (Findomestic), Marwa Elhakim (Eni), Simone Gamberini (LegaCoop), Lucia Monaci ( Sviluppo e inclusione Uncredit), in chiusura, un confronto sul mondo dell’informazione con Enrico Mentana e Francesco Oggiano, e Giuseppe De Bellis. In collegamento da Gerusalemme il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino, con frate Matteo Brena, commissario della Terra Santa in Toscana presente a Firenze. Teresa Gavazzi, pronipote di Anna Kuliscioff, ricorderà la rivoluzionaria a cento anni dalla morte e le ginnaste Sofia Raffaeli e Tara Dragas porteranno le loro storie di talento e inclusione. Poi ci saranno Nicolò Pasero (Rekeep), Ludovica de Fuscambra Nelson ( Torna per il terzo anno il Premio Luce! alla Startup Inclusiva, con Rekeep e StartupItalia, per valorizzare progetti innovativi a impatto sociale.

Novità 2025 è invece il Premio Luce! per il Sociale – Comunicazione che illumina, dedicato alle storie che ispirano. Non mancheranno infine momenti pop e di riflessione con Carlo Conti, la scrittrice Teresa Ciabatti e i cantautori Clara e Giovanni Caccamo. Il festival è organizzato con il Comune di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, cofinanziato dall’Unione Europea. Partner istituzionale: Regione Toscana. Main partner: Anas, Eni, Mundys e Unicredit. Partner: Findomestic, Legacoop, Fondazione CR Firenze. Award partner: Rekeep. Hospitality partner: Excelsior Florence. Event supporter: Ruffino, Forniture Civili, Borgioli Arredamento.