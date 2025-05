“Occhi a Cuore”: perché il nuovo singolo di Jovanotti sarà uno degli inni dell’estate

L’estate 2025 si tinge dei colori e dell’energia di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che torna a dominare le classifiche e le playlist con il suo nuovo singolo, “Occhi a cuore”. Uscito ufficialmente il 16 maggio 2025, il brano si candida a diventare uno dei tormentoni della stagione, un inno alla gioia, all’amore e alla spensieratezza che solo Jova sa regalare. Parallelamente, il suo PalaJova Tour 2025, iniziato a marzo e ancora in pieno svolgimento, sta riscuotendo un successo straordinario, con 37 delle 50 date sold out e un pubblico in visibilio in ogni città italiana.

“Occhi a cuore”: un brano che conquista al primo ascolto

Annunciato con un’esplosione di entusiasmo durante un concerto sold out al Forum di Assago a Milano, “Occhi a Cuore” è stato presentato in anteprima live il 9 maggio 2025, suscitando un’ovazione immediata da parte dei fan. “Habemus pezzo nuovo!” ha esclamato Jovanotti dal palco, paragonando l’emozione di quel momento alla tensione di una serata sanremese. “È la prima volta che suono una canzone nuova live prima di pubblicarla. È stato come essere alla prima sera di Sanremo, non si finisce mai di scoprire nuovi angoli delle proprie sensazioni”, ha raccontato l’artista a Radio Italia, radio ufficiale del tour.

Il singolo, prodotto da Pino “Pinaxa” Pischetola, storico collaboratore di Jovanotti, è un’esplosione di pop elettronico con ritmi dance che richiamano l’energia dei suoi grandi classici come L’estate addosso e ragazzo fortunato. Il testo, poetico ma accessibile, celebra l’amore e la meraviglia di vedere il mondo con occhi nuovi, come suggerisce il titolo. Frasi come “sei la pena che mi incatena, quando mi manchi e anche quando sei con me” (estratte dal precedente singolo Montecristo, ma indicative dello stile lirico di Jova) si mescolano a immagini vivide e a un ritornello irresistibile che invita a ballare. “È un pezzo che a me piace molto, l’ho ascoltato così tante volte che mi si è rigato l’mp3”, ha scherzato Jovanotti, sottolineando l’entusiasmo per questa nuova creazione.

Il brano si inserisce nel solco dell’ultimo album di Jovanotti, Il Corpo Umano – Vol.1, uscito a gennaio 2025, che ha segnato il suo ritorno dopo l’incidente in bicicletta del luglio 2023 a Santo Domingo, che gli aveva causato fratture a clavicola e femore. “Occhi a Cuore” rappresenta un’evoluzione del suo suono, con influenze elettroniche moderne e un’attenzione alla produzione che strizza l’occhio alle tendenze internazionali, senza perdere l’autenticità che lo ha reso un pilastro della musica italiana.

Il contesto del lancio: un’estate di ritorni e celebrazioni

Il lancio di “Occhi a cuore” arriva in un momento di grande fermento per Jovanotti. Dopo il successo della sua partecipazione come superospite al Festival di Sanremo 2025, dove ha incantato il pubblico con un medley dei suoi successi e un’anteprima del nuovo album, l’artista ha capitalizzato l’attenzione mediatica per consolidare il suo ritorno sulle scene. La scelta di presentare il singolo in anteprima durante il PalaJova Tour non è casuale: Jovanotti ha sempre visto i concerti come momenti di connessione diretta con il pubblico, e il debutto live di “Occhi a Cuore” ha trasformato ogni data in un evento unico.

Il brano si candida a essere il tormentone estivo per eccellenza, grazie alla sua immediatezza e al suo ritmo travolgente e promette di essere la colonna sonora di spiagge, festival e serate sotto le stelle, un inno alla leggerezza in un mondo che ne ha sempre più bisogno.

PalaJova Tour 2025: un viaggio multisensoriale

Parallelamente all’arrivo di “Occhi a cuore”, il PalaJova Tour 2025 sta riscrivendo le regole dei concerti italiani. Partito il 4 marzo 2025 dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, il tour segna il ritorno di Jovanotti nei palazzetti dopo sette anni dall’ultima tournée indoor e il traumatico incidente in bicicletta che lo ha costretto a una lunga riabilitazione. Con 50 date previste, di cui 37 già sold out, il tour ha toccato città come Milano, Firenze, Roma, Torino, Bologna e Verona, con tappe multiple in ogni location per soddisfare la domanda dei fan.

Un palco innovativo e una band stellare

Il PalaJova non è solo un concerto, ma un’esperienza multisensoriale. La scenografia, progettata per trasformare i palazzetti in “spazi unici”, include un maxischermo di 22x8 metri e dieci “fiori” rotanti da 1.300 kg ciascuno, che si muovono per 50 metri a un’altezza variabile, creando un effetto visivo mozzafiato. “È una Ferrari a energia floreale, solare, umana”, ha descritto Jovanotti, sottolineando l’equilibrio tra tecnologia e emozione. I riferimenti pop, le immagini dell’incidente e gli abiti sgargianti (come lo smoking rosso sfoggiato a Milano) amplificano l’atmosfera di festa.

Sul palco, Jovanotti è accompagnato da una super band di 14 musicisti, tra cui Kalifa Kone alla sezione ritmica (con strumenti tradizionali africani come djembe e balafon), Franco Santarnecchi al pianoforte (coautore di A Te), l’immancabile Saturnino al basso elettrico e l’ingegnere del suono Pino “Pinaxa” Pischetola, che cura il mix live. Le opening act, affidate ai giovani talenti Axell e Nicol, aggiungono freschezza allo show, mentre i medley funk come Questa è la mia casa / Mani in alto / Una tribù che balla fanno esplodere il pubblico in un’ondata di nostalgia e adrenalina.

La scaletta: un ponte tra passato e futuro

La scaletta del PalaJova, lunga circa due ore e mezza e composta da oltre 30 brani, è un viaggio attraverso la carriera di Jovanotti. Accanto a classici come L’Ombelico del Mondo, Penso Positivo, A Te e Ragazzo Fortunato, trovano spazio i brani dell’ultimo album, come Montecristo e Il Corpo Umano, oltre alla novità di Occhi a cuore. I due medley, tra cui il Megamix con Oh, Vita! e Falla Girare, sono momenti di pura energia, mentre brani più intimi come Le Tasche Piene di Sassi e Ricordati di Vivere emozionano il pubblico. Lo show si apre con la sigla del cartone Conan e si chiude con quella del Muppet Show, un tocco di ironia che incarna lo spirito giocoso di Jova.

Un successo senza precedenti

Il tour ha registrato un’affluenza straordinaria, con città come Firenze (otto date al Nelson Mandela Forum) e Milano (dodici date all’Unipol Forum) che hanno visto un’adesione massiccia. A Torino, le sei date all’Inalpi Arena (9-16 aprile 2025) sono state integrate per rispondere alla domanda, mentre le sei serate all’Arena di Verona (15-22 maggio) rappresentano il culmine emotivo del tour. Anche all’estero, con una data a Zurigo il 10 marzo, Jovanotti ha conquistato il pubblico internazionale.

Un artista in evoluzione

Il PalaJova Tour non è solo un ritorno, ma una rinascita. Dopo l’incidente del 2023, Jovanotti ha trasformato il dolore in creatività, come ha raccontto in molte recenti interviste: “La sostanza, l’energia e la voglia sono le stesse di sempre, ma c’è una nuova consapevolezza, una maturità artistica e umana”. La sua capacità di reinventarsi, dal rap degli anni ’80 al pop-world music degli anni ’90, fino alle sonorità elettroniche di oggi, lo rende un artista unico, capace di parlare al cuore di milioni di persone.

Il PalaJova Tour, prodotto da Trident Music, è anche un omaggio alla sua “tribù che balla”, come Jovanotti chiama i suoi fan. “Quando sono salito sul palco e vi ho visto è stata la botta più forte da quando salgo sui palchi”, ha scritto sui social dopo la data zero di Pesaro. Con “Occhi a cuore”, Jova non solo regala un nuovo inno estivo, ma invita il pubblico a guardare il mondo con amore e speranza, un messaggio che risuona in ogni nota e in ogni concerto.

Dove ascoltare “Occhi a cuore” e seguire il tour

“Occhi a cuore” è disponibile su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Apple Music, mentre il videoclip ufficiale, atteso nei prossimi giorni, promette di essere un’esplosione di colori e immagini ispirate all’estate. Per chi vuole vivere l’esperienza live, i biglietti per le date rimanenti del PalaJova Tour sono disponibili su Ticketmaster e TicketOne, anche se molte serate sono già sold out. Per raggiungere i concerti, Eventi in Bus offre pullman dedicati ai fan, con partenze da tutta Italia.

Le prossime tappe includono Roma (Palazzo dello Sport, 24-28 maggio), Verona (Arena, fino al 22 maggio) e Bologna (Unipol Arena, inizio giugno). Radio come Radio Italia, Radio Deejay e R101 stanno supportando il singolo con passaggi frequenti e approfondimenti, mentre i fan possono seguire gli aggiornamenti su soleluna.com, il sito ufficiale di Jovanotti.

Prospettive per l’estate 2025

Con “Occhi a cuore” destinato a dominare l’estate e il PalaJova Tour che continua a collezionare successi, Jovanotti si conferma un pilastro della musica italiana, capace di unire generazioni e di trasformare ogni canzone in un’esperienza collettiva. Il singolo, con la sua energia contagiosa, è pronto a invadere le spiagge e i festival estivi, mentre il tour potrebbe riservare nuove sorprese, come l’aggiunta di date o collaborazioni speciali.

In un’epoca in cui la musica è spesso usa-e-getta, Jovanotti dimostra che si può essere moderni senza perdere autenticità, innovativi senza tradire le proprie radici. “Occhi a cuore” e il PalaJova Tour sono la prova che, come canta Jova, “la vita è un raggio di sole” – e lui sa come farla brillare.