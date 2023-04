Sorpresa al ristorante: spuntano Obama, Spielberg e Springsteen. Ostriche e caviale a volontà

Sbalorditi. Così giovedì sera sono rimasti camerieri e staff del ristorante di Barcellona che, dopo aver ricevuto una misteriosa prenotazione dell'ultimo minuto, hanno visto entrare in sala un gruppo di amici ‘vip’. Pure se un po’ stanchi, ridevano e scherzano. Erano nientemeno che l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama (61 anni), il regista Steven Spielberg (76 anni) e la super rockstar Bruce Springsteen (73 anni). I quali, dopo aver cenato al ristorante Amar del Palace Hotel, hanno anche posato per una foto con i dipendenti. La foto è stata pubblicata su Instagram da un membro dello staff, Pol Perello, con la didascalia: “Gioie di questo lavoro!!”

Barack Obama e l'ex first lady Michelle Obama, insieme a Spielberg e sua moglie Kate Capshaw, erano in città per il concerto di ieri di Springsteen all'Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcellona.

La cena a base di pesce – riporta il ‘Guardian’ – ha avuto luogo dopo il volo notturno degli Obama per Barcellona, secondo la rete radiofonica spagnola Cadena SER. Lo chef dell'Amar Rafa Zafra ha affermato che la loro prenotazione è stata effettuata solo poche ore prima su consiglio del famoso chef ispano-americano José Andrés.

“José Andrés mi ha chiamato e mi ha detto che era un tavolo molto importante, ma che per favore non dovevamo dire nulla”, ha detto Zafra a Cadena SER. "Naturalmente, ho iniziato a indagare e ho visto che sarebbe arrivato Obama, che Bruce aveva un concerto...". Il gruppo è arrivato “stanco”, ma desideroso di “provare tutto”, secondo Zafra. Durante il pasto “mangiavano molto” – tra ostriche, crostacei e caviale – e “bevevano poco”.

“Quello che si è comportato meglio è stato quello che doveva lavorare”, ha detto Zafra, riferendosi al concerto di Springsteen del venerdì sera.

Sulla foto di gruppo, Zafra ha dichiarato: “Gli addetti alla sicurezza ci hanno detto di non chiedere loro foto, ma poco prima di andarsene, Obama è entrato in cucina e ci ha detto che questo era stato uno dei loro pasti migliori e se potevano scattare una foto con tutta la squadra”. Venerdì, Barack e Michelle Obama, accompagnati da Spielberg e Capshaw, hanno visitato alcuni luoghi cult di Barcellona, secondo quanto riferito dai media locali, tra cui la Sagrada Familia e il Museo Moco. Secondo foto e video condivisi dai media spagnoli, gli Obama – circondati da addetti alla sicurezza – passeggiavano per il centro di Barcellona mano nella mano, salutando di tanto in tanto le persone che li riconoscevano.

Spielberg, amico di lunga data di Obama, è un compagno d'avventure dell'ex presidente in vari eventi e feste. Durante il suo mandato alla Casa Bianca, Obama ha conferito all'acclamato regista la Presidential Medal of Freedom nel 2015. “Le sue storie hanno plasmato la storia dell'America ei suoi valori hanno plasmato il nostro mondo”, fu la motivazione di Obama. Lo stesso Obama è amico di Springsteen da quando il Boss lo ha sostenuto durante la campagna elettorale durante le elezioni presidenziali del 2008 . La coppia ha anche co-ospitato la serie di podcast del 2021 "Renegades: Born in the USA", in cui hanno discusso della loro amicizia, delle loro famiglie, della musica e dei problemi che l'America deve affrontare.