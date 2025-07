Uno dei tre fratelli Gallagher è accusato di stupro: è il 59enne Paul (e non è mai stato negli Oasis)

Il fratello maggiore di Noel e Liam Gallagher degli Oasis è stato accusato di stupro e altri reati sessuali. Paul Gallagher, 59 anni (che non ha mai fatto parte della band) è stato incriminato da Scotland Yard per una serie di reati sessuali: violenza, comportamento coercitivo e manipolatorio, strangolamento, minacce di morte, aggressione e lesioni. Stando a quanto comunicato dalla Polizia metropolitana di Londra, la vittima sarebbe sempre la stessa donna e i reati sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2024. “La vittima è supportata da agenti specializzati”, hanno fatto sapere da Scotland Yard.

Paul Gallagher, scrive il Guardian, residente a Manor Park Road, East Finchley, comparirà davanti al tribunale dei magistrati di Westminster il prossimo 27 agosto. Le accuse arrivano alla chiusura di un’indagine avviata lo scorso anno.

Liam (a sinistra) e Noel Gallagher

Scotland Yard porta il maggiore dei Gallagher alla sbarra proprio mentre i fratelli, Liam e Noel, sono impegnati nel tour di reunion degli Oasis – i primi concerti insieme nel Regno Unito dal 2009. Annunciato nel 2024, il tour è partito il mese scorso da Cardiff, per poi proseguire a Manchester e a Londra nello stadio di Wembley.

Paul Gallagher è cresciuto con i celebri fratelli a Burnage, Manchester, ma non ha mai fatto parte della band. Nel 1997 ha pubblicato un libro intitolato "Brothers: From Childhood to Oasis”, in cui raccontava la sua infanzia con Liam e Noel Gallagher, noti per il loro rapporto burrascoso. Ha inoltre lavorato come dj e fotografo.

Nati da genitori irlandesi, Peggy e Tommy, emigrati a Manchester, Paul, Noel e Liam (il più piccolo) sono nati nel quartiere di Longsight e hanno trascorso l'infanzia nel sobborgo di Burnage. Paul e Noel avevano ribattezzato Liam “our kid”. I genitori divorziarono quando i ragazzi erano ancora solo teenager.