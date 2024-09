Oasis, i fratelli Gallagher hanno una sorella segreta?

A pochi giorni di distanza dalla notizia della reunion degli Oasis - attesa per anni dai fan della band inglese – ecco arrivare una notizia che riguarda Liam e Noel Gallagher e che spunta dal loro passato. Secondo quanto raccontato, i due fratelli avrebbero una sorellastra. Sembra la trama di una soap opera ma è quanto racconta una donna di 51 anni, cresciuta a poche strade di distanza da loro.

I Gallagher hanno una sorella?

La presunta sorellastra di Liam e Noel Gallagher si chiama Emma Davies e oggi ha 51 anni. Tra lei e i fratelli non ci sarebbe mai stato alcun contatto, neppure minimo. Sarebbe stata concepita dopo che il padre dei fratelli Tommy, nonostante fosse sposato con la madre dei Gallagher, Peggy, avrebbe avuto una lunga relazione con sua madre, June. Emma, però, avrebbe scoperto questa verità solamente quando aveva 23 anni. Dopo aver acquistato l'album di successo del 1995 della band “(What's The Story) Morning Glory”, la madre avrebbe deciso di raccontarle della sua seconda famiglia segreta. Emma, oggi madre di due figli, ha raccontato come spera ancora che i fratelli accettino finalmente di incontrarla dopo aver reso pubblica la vicenda: “Vorrei incontrarli. Ovviamente vuoi incontrare i tuoi fratelli. Non ho brutti presentimenti su nulla, sarebbe fantastico se si mettessero in contatto. Penso che la maggior parte delle persone che hanno scoperto di avere un fratello o una sorella di cui non sapevano nulla dopo molti anni vorrebbero saperne di più. Ma è difficile prevedere cosa pensano i Gallagher: sono persone famose con un sacco di soldi e probabilmente pensano che io non sia nessuno". Emma ha ammesso di sperare di poter organizzare un incontro soprattutto per far felice suo figlio Jake, 31 anni, un fan assoluto degli Oasis e del Manchester City e che la donna ha descritto – fisicamente - come "un Liam Gallagher alto 1,93 m". E ha anche rivelato di come il ragazzo sia stato costretto a partecipare all'estrazione pubblica per cercare di ottenere un biglietto per uno dei concerti della reunion degli Oasis, ma non ci sia riuscito perché non poteva permettersi il prezzo gonfiato: “Pensavo che sarebbe stata una possibilità di incontrarli, direi più per Jake che altro perché gli somiglia molto e gli piacciono molto". Ma come sarebbe nato l’incontro tra il padre di Noel e Liam con la madre di Emma. A raccontarlo è sempre la Davies. Spiega che sua madre avrebbe incontrato Tommy in una discoteca locale e che non aveva idea che fosse già sposato e avesse tre figli piccoli all'epoca: il piccolo Liam, Noel e il fratello maggiore Paul. La donna sarebbe rimasta "incantata" da quell’uomo affascinante e sottolinea di come l’avesse anche portata a casa per fargli conoscere i genitori durante la loro relazione: “Tutto quello che mia madre mi aveva detto era che non sapeva che fosse sposato. L'aveva incantata e avevano questa specie di relazione. Ogni volta che si vedevano, lui la portava a casa di un amico, sostenendo fosse casa sua. Ma era tutto basato su bugie”. La donna poi è rimasta incinta di Debbie: “L'ultimo ricordo che ho di mio padre risale a quando ero molto piccola, quando mia madre lo portò in tribunale per ottenere il mantenimento dei figli. Ricordo di essere stata seduta in tribunale e di averlo visto. Poi non ci sono stati altri contatti”.