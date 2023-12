Nuvola, il piumino caldo e leggero rende impalpabile il freddo invernale

Blauer USA è un brand americano conosciuto soprattutto per i famosi piumini originariamente destinati ai corpi di polizia e agli ufficiali della Marina Americana o agli agenti speciali della Casa Bianca.

A eleggerli capispalla dell’esercito e a conquistare il grande pubblico sono state funzionalità e alta qualità tecnologica delle creazioni. Per l’autunno-inverno presenta Nuvola, il piumino super leggero e caldo, pensato sia per l’uomo che per la donna.

Nuvola di Blauer è un capo impalpabile

caratterizzato da pochissimi grammi di peso, soffice, caldo e super leggero, realizzato in nylon imbottito di morbidissima piuma. L’imbottitura, certificata, è stata studiata per fondere forma e funzione con tecniche innovative che li rendono avvolgenti, vaporosi e pratici.

in cui il freddo rischia di compromettere la riuscita di ogni look (e in cui spesso anche i cappotti non sono abbastanza), le amate puffer jackets assicurano comfort e stile anche quando il termometro è sotto zero.

Anche ora che il freddo comincia a fare sul serio i piumini Nuvola avvolgono senza appesantire. E si possono indossare con i look più sportivi, ma anche sfruttando la loro versatilità per dar vita ad outfit più raffinati. Oltre che nella formulazione corta in stile street, i modelli Blauer dal design trapuntato sono anche in lunghezza midi, declinato in colori neutri. Nella foto il piumino donna vaporoso con abbondante collo in nylon imbottito piuma dall’effetto nuvola.