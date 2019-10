Che cos'è un virus?

Incontro inatteso

AAA cercasi aiuto

In Giappone, un gruppo di ricercatori ha fatto una scoperta chequello che la scienza sapeva sui virus fino all'altro giorno. Lo studio pubblicato su Infection, Genetics and Evolution descrive infatti une molto enigmatico, che potrebbe tracciare una strada inedita dell'evoluzione virale.Per comprendere la portata della ricerca occorre fare una premessa: da tempo la scienza si interroga sue se siano o meno "vivi". Tecnicamente, i virus sono infatti delle entità biologiche prive di strutture cellulari, cosa che li differenzia ad esempio da batteri, funghi e protisti . Per definirsi tale, una particella virale deve avere in pratica: del materiale genetico (DNA o RNA) e un rivestimento protettivo a base di proteine, utile anche per infettare le cellule e potersi così replicare.Nel passare al setaccio un campione di feci di maiale, il team della Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ha incontrato un(EV-G) che non rispecchiava gli standard noti. Senza entrare in dettagli troppo complicati, gli scienziati si sono accorti che la particella virale era priva delle proteine strutturali necessarie per invadere le cellule e proliferare. In altre parole, si trattava di un virus, e che quindi, in teoria, non sarebbe dovuto esistere.Secondo la squadra giapponese l'unica spiegazione plausibile è che EV-G sfrutti altri virus (definiti appunto "helper") per tenere fede alla sua vocazione, ossia intrufolarsi in qualche cellula e. L'ipotesi sembra supportata da alcune osservazioni sperimentali, che dovranno tuttavia trovare conforto in ulteriori approfondimenti. La certezza, secondo gli autori, è che siamo in presenza di, che apre nuovi orizzonti alla nostra comprensione del mondo dei virus. "Potremmo essere di fronte a un modello completamente nuovo dell'evoluzione virale", ha chiosato il leader della ricerca Tetsuya Mizutani.