Nuovo Oscar alla “mami“ di Via col vento

Sessant’anni dopo la sua misteriosa scomparsa, l’Academy of Motion Pictures rimpiazzerà l’Oscar vinto nel 1940 dall’attrice afroamericana Hattie McDaniel, la mitica Mami di Via col vento, e andato perduto negli anni Sessanta. Degli otto premi vinti dalla saga ispirata al romanzo di Margaret Mitchell sul Sud degli Usa lacerato dalla Guerra civile quella statuetta per la miglior attrice non protagonista fu certamente la più dirompente. Non era mai successo prima di allora che una donna nera vincesse un Oscar e passarono ben 51 anni prima che, nel 1991, Whoopi Goldberg ne seguisse l’esempio per Ghost. Hattie, figlia di schiavi, è morta a 60 anni nel 1952: durante la “sua“ notte delle stelle dovette sedere con il suo agente e una persona di scorta in una sezione segregata, in fondo alla sala e vicina alla cucina, dell’Ambassador Hotel dove all’epoca si svolgeva la cerimonia. Ora però l’Academy ha fatto mea culpa e, in un atto simbolico, reso omaggio a Hattie e al suo ultimo desiderio: che il suo Oscar (all’epoca, tra 1936 e 1942, era una targa per gli attori non protagonisti) fosse donato all’Howard University’s College of Fine Arts di Washington, un ateneo fondato nel 1867 e fin dall’inizio dedicato all’educazione dei discendenti degli ex schiavi. Dell’Oscar si erano misteriosamente perse le tracce negli anni Sessanta.