Scienziati americani hanno scoperto l’esistenza di un nuovo minerale. Si tratta di una pepita di roccia spaziale trovata sul ciglio di una strada di Wedderburn, una sperduta città australiana.

La ricerca, condotta da un mineralogista del Caltech, è stata pubblicata su American Mineralogist e rivela la natura rara del minerale, un carburo di ferro che è stato ribattezzato “edscottite” e ha una interessante storia alle spalle.



Il pianeta distrutto

Wedderburn fu una cittadina di cercatori d’oro in cui nel 1951 cadde un meteorite, un piccolo sasso da 210 grammi dall'aspetto sconosciuto. Fin da subito attirò l’attenzione della scienza ma nessuno era finora riuscito a capire di cosa si trattasse. Ci è riuscito il mineralogista Chi Ma del Caltech, che lo ha ribattezzato "edscottite", in onore dell'esperto di meteoriti Edward Scott dell'Università delle Hawaii. La pietra è una forma di minerale di carburo di ferro che non è mai stata trovata in natura. Si ritiene sia caduta sul nostro pianeta dopo essersi formata nel nucleo riscaldato di un antico pianeta, che probabilmente subì una gigantesca collisione con un altro pianeta o con un asteroide e venne ridotto in frammenti che si dispersero nel cosmo.





Uno dei rari minerali in natura

Dopo decenni di analisi solo un terzo del campione originale è rimasto intatto, conservato all'interno della collezione geologica del Museo Victoria in Australia. Le indagini finora avevano riscontrato tracce di oro, ferro e minerali rari come kamacite, schreibersite, taenite e troilite. Ora possiamo aggiungere l’ultimo pezzo del puzzle con la presenza della edscottite.

La scoperta dimostra l’esistenza in natura di questa peculiare composizione atomica del minerale di carburo di ferro. Ora la edscottite potrà essere inserita ufficialmente nell’International Mineralogical Association (IMA), nel novero dei minerali terrestri: in natura ne sono stati scoperti solo 6mila circa, contro gli oltre 500 mila scoperti in laboratorio.