‘The Roses’: il ritorno di una guerra con un finale diverso?

Il tappeto rosso dello Hudson Theater di New York fa rivivere la guerra famigliare più famosa del cinema. E per farlo ha accolto un’ospite d’eccezione: Kathleen Turner, icona di Hollywood e protagonista del cult del 1989 ‘La guerra dei Roses’. A 71 anni, l’attrice è tornata sotto i riflettori per sostenere ‘The Roses’, il remake del film che l’ha consacrata al fianco di Michael Douglas.

The Roses: cosa succederà 35 anni dopo?

Questa volta i protagonisti sono Benedict Cumberbatch (Doctor Strange e ‘Sherlock’) e Olivia Colman, chiamati a reinterpretare la storia di una coppia la cui passione si trasforma in un divorzio disastroso, tra rancori, vendette domestiche e un crescendo tragicomico. L’originale diretto da Danny DeVito si chiudeva con la celebre scena in cui i due coniugi, ormai distrutti dalla loro stessa guerra, muoiono insieme. Ma il nuovo film potrebbe sorprendere.

Turner, intervistata da USA Today alla vigilia della première, ha infatti confidato con ironia: “Ho una scommessa con me stessa: credo che questa volta non moriranno”. Una previsione che lascia intendere una possibile svolta narrativa, in linea con una sensibilità contemporanea più incline a offrire seconde possibilità piuttosto che finali implacabili.

L’emozionante ritorno di Kathleen Turner sul tappeto rosso

La presenza dell’attrice sul red carpet ha emozionato il pubblico. Negli ultimi anni Turner si è allontanata dal grande schermo a causa della artrite reumatoide, una malattia autoimmune cronica che provoca dolore e rigidità articolare, ma non ha mai smesso del tutto di recitare, apparendo saltuariamente in cinema e tv. La sua comparsa a New York è stata accolta come un tributo a una carriera segnata da ruoli memorabili e da una resilienza personale fuori dal comune.

La guerra dei Roses: quando la satira sul matrimonio diventa feroce

‘La guerra dei Roses’ film del 1989 diretto da Danny DeVito, è una black comedy che racconta la distruzione di un matrimonio perfetto. Oliver (Michael Douglas) e Barbara (Kathleen Turner) sembrano avere tutto: successo, ricchezza e una splendida casa. Ma dietro la facciata serena cresce un rancore implacabile che, al momento del divorzio, trasforma la loro villa in un campo di battaglia domestica. Tra trappole grottesche, umiliazioni reciproche e una guerra senza regole, l’amore lascia spazio all’odio puro. ‘The Roses’ non è soltanto un omaggio a uno dei film più corrosivi degli anni ’80, ma anche una sfida: raccontare oggi la fine di un amore con la stessa ferocia e ironia nera, adattandola però alle sensibilità di un pubblico diverso, ma senza scadere nel politicamente corretto. Ci riuscirà? Lo scopriremo prestissimo dal momento che il film sbarcherà nelle sale cinematografiche dal 27 agosto.