Singoli e album in uscita il 9 giugno: da Francesca Michielin a Rovazzi e Orietta Berti

I tormentoni si prendono la scena in questa seconda settimana di giugno. Da Francesca Michelin al Pagante, passando per Rovazzi e Orietta Berti, sono diversi gli artisti che si preparano a conquistare le vette delle classifiche estive. C’è spazio, però, anche per progetti più complessi come i dischi di Daniele Silvestri, Venerus e Giancane e Zerocalcare. ‘Fulmini addosso’ è il nuovo brano dalle sfumature elettro pop di Francesca Michielin. Ad un arrangiamento dance prodotto da Merk e Kremont, si unisce un testo quasi ermetico, che racconta come nonostante le difficoltà, si possa vivere un amore libero e spensierato come l’estate. Negli ultimi giorni la cantante è stata confermata nel ruolo di conduttrice di X-Factor. La strana coppia Fabio Rovazzi e Orietta Berti pubblica a sorpresa il pezzo ‘Discoteca italiana’. Nonostante gli ottant’anni da poco compiuti, Orietta torna nel mondo dei tormentoni, dopo il successo raggiunto con ‘Mille’ qualche anno fa. Il brano recupera i suoni delle balere di provincia, mescolandoli a melodie contemporanee e giocando con ironia e irriverenza. Coppia inedita anche quella formata dall’ex Dark polo gang Tony Effe e dalla cantante Emma Marrone. Il duo si unisce per la canzone ‘Taxi sulla luna’, prodotta da Takagi e Ketra. Il singolo sostituisce i classici spazi dei tormentoni estivi come le spiagge, con qualcosa di più complesso, un micro cosmo spaziale in cui perdersi. Dopo un decennio di grandi successi, il collettivo milanese Il Pagante è pronto a un nuovo percorso artistico. ‘Poveri Mai’ è infatti il primo singolo dopo l’uscita dal gruppo di Federica Napoli. Il brano unisce un beat tech house del dj Morgan J a un testo che offre un satirico spaccato della società odierna, in particolare del mondo delle frodi. Parla di un amore che vive una forte distanza Madame nel nuovo singolo ‘Aranciata’. L’artista racconta una rottura dolce, ma amara attraverso la metafora del mare. Il pezzo è stato scritto in collaborazione con Michelangelo, produttore e braccio destro di Blanco. Il brano verrà incluso nella versione digitale del secondo album dell’artista, ‘Amore’, uscito in concomitanza alla partecipazione di Madame all’ultimo festival di Sanremo. Dopo tre anni di distanza, Carl Brave torna con il nuovo album ‘Migrazione’. Descritto come un piano sequenza che racconta la vita dell’artista, il disco ha come sfondo i luoghi di Roma, città natale di Carl Brave. Nell’album è presente anche il singolo ‘Lieto fine’, presentato in anteprima sul palco del concertone del Primo maggio. ‘Disco x’ è il nuovo album del cantautore Daniele Silvestri. La x non è solo un rimando al fatto che si tratti del decimo disco dell’artista, ma anche un richiamo a qualcosa di ignoto, un’incognita. Tanti gli ospiti del progetto, come Emanuela Fanelli, Franco 126, Franky Hi Nrg e Giorgia. Nuovo album anche per il giovane cantautore Venerus, che con ‘Il Segreto’ spera di replicare il successo del precedente lavoro ‘Magica musica’. Il disco è pieno di sperimentazione, a partire dalla produzione in presa diretta delle canzoni, che sono dunque prive di successive modifiche o alterazioni. Nell’album l’artista trae ispirazione dalle grandi produzioni degli anni ‘60 e ’70. Sono due gli album con cui l’artista romano Giancane annuncia il proprio ritorno sulle scene. I due dischi, dal titolo ‘Tutto male’ e ‘Sei in un Paese meraviglioso’, contengono anche i brani della nuova serie di Zerocalcare ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’ è infatti la nuova serie Netflix in cui il fumettista e il cantautore sono tornati a collaborare.