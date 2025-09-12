Nuovi appuntamenti con il festival ’MITO’ sul tema ’Rivoluzioni’

Prosegue sino al 18 l’intenso programma della diciannovesima edizione del festival di MITO SettembreMusica 2025. Il tema di quest’anno è ’Rivoluzioni’.
Stasera al Teatro Dal Verme, la Holst Sinfonietta diretta da Klaus Simon con il soprano Leonor Pereira Pinto presenterà il programma intitolato BachBerioBeatles, mentre alle Gallerie d’Italia di Milano vi sarà il fisarmonicista Samuele Telari che eseguirà le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach.
Protagonista la voce, il 14 settembre al teatro della Quattordicesima, con il recital del baritono Bruno Taddia (nella foto di Matilde Fassò) con Andrea Corazziari al pianoforte dal titolo ’Rivoluzioni: Francesco Paolo Tosti vs Anton Webern / Gaetano Donizetti vs Gustav Mahler’.
Il 15 alle 20, alla chiesa di Santa Maria Rossa in Crescenzago, concerto dei vincitori del premio internazionale Antonio Mormone: al violino Hawijch Elders e al pianoforte Ying. Conclusione il 18 alle 20 al teatro del Verme con l’emsemble modern Cocoondance Company in collaborazione con i danzantori di CocconDance Company.
r.p.