Nuove impronte di dinosauro scoperte in Inghilterra: oltre 200 metri nella cava di Dewars Farm

Roma, 16 ottobre 2025 – A Dewars Farm, nell’Oxfordshire, un team dell’Università di Oxford ha individuato nuove porzioni di una “strada giurassica” lunga oltre 200 metri. Le impronte di dinosauro risalgono a circa 166 milioni di anni fa e documentano il passaggio di grandi erbivori e predatori che abitavano le pianure fangose dell’Inghilterra centrale durante il Giurassico medio.

La cava di Dewars Farm e il contesto geologico

La cava di Dewars Farm si trova vicino a Bicester, tra i villaggi di Ardley e Middleton Stoney. Si tratta di un sito di estrazione del calcare, ma sotto gli strati più recenti si conservano sedimenti antichi che in passato costituivano una laguna tropicale.

La zona è già nota alla comunità scientifica: le prime impronte di dinosauro sono state scoperte nel 1997 durante lavori di estrazione, quando furono rinvenute oltre 150 orme ben conservate. Nel 2022 sono stati avviati nuovi studi interdisciplinari con il coinvolgimento delle università di Oxford, Birmingham e Liverpool John Moores.

Le condizioni del terreno hanno favorito la conservazione delle orme, che si sono fossilizzate nel tempo grazie al rapido indurimento del fango calcareo. Le superfici oggi indagate appartengono al Forest Marble Formation, un deposito marino poco profondo risalente al Giurassico medio, circa 166 milioni di anni fa.

Le nuove scoperte del 2025

Nel corso dell’ultima campagna di scavo, condotta tra la primavera e l’estate del 2025, i ricercatori hanno individuato quattro nuove trackway (serie di impronte successive) attribuite a dinosauri sauropodi e teropodi. La pista principale raggiunge una lunghezza di circa 220 metri, superando per estensione tutte le sequenze finora documentate nel Regno Unito e in Europa.

Le orme mostrano passi regolari e una direzione coerente, suggerendo lo spostamento di più individui lungo lo stesso percorso. In alcuni punti le tracce di sauropodi si sovrappongono a quelle di carnivori come il Megalosaurus, indicando che l’area era attraversata da diverse specie nello stesso periodo.

Durante gli scavi sono stati rinvenuti anche piccoli resti di invertebrati marini e un frammento di mascella di coccodrillo, elementi che confermano la natura costiera dell’ambiente di deposizione. Gli studiosi stanno ora analizzando i sedimenti per ricostruire le condizioni ambientali e il processo di fossilizzazione.

Un laboratorio a cielo aperto per la paleontologia europea

Le impronte di Dewars Farm rappresentano una testimonianza diretta del comportamento dei dinosauri. La distanza fra le orme e l’ampiezza dei passi permettono di stimare la velocità e la massa degli animali, mentre la disposizione delle piste suggerisce dinamiche di gruppo.

Il sito, documentato attraverso rilievi 3D e fotogrammetria, rappresenta un punto di riferimento per lo studio delle piste giurassiche europee. Le analisi in corso puntano a comprendere come i processi di sedimentazione e di essiccamento del fango abbiano permesso una conservazione così nitida delle superfici.

Secondo gli studiosi, il complesso di Dewars Farm è parte di un antico corridoio costiero che attraversava la regione dell’attuale Oxfordshire: un paesaggio di lagune e pianure fangose frequentato da grandi dinosauri erbivori e carnivori, oggi scomparsi ma ancora leggibili nelle loro impronte.