Nuove consapevolezze per chi si vede negare la parità economica

Nel 2016, su iniziativa di Claudia Segre, nasce Global Thinking Foundation che intende sostenere, patrocinare e organizzare iniziative e progetti che abbiano come obiettivo l’alfabetizzazione finanziaria rivolta a donne, famiglie, soggetti indigenti e fasce deboli della società. Tra queste ’Libere... di vivere’, la mostra itinerante nata per favorire maggiore consapevolezza, e agire fattivamente sulla prevenzione delle situazioni di violenza economica contrastando l’isolamento sociale delle donne.

L’obiettivo è informare e sensibilizzare, soprattutto le nuove generazioni, sui temi della violenza economica che molte subiscono. Lo strumento utilizzato è quello della letteratura disegnata che può contribuire a un ’cambio di visione’ da parte dei giovani. La mostra si compone di tre aree che sono visitabili anche in animazione digitale 3D: le graphic novel originali sulle disuguaglianze di genere; le illustrazioni inedite sul tema della violenza economica; la rappresentazione di 9 eroine del fumetto, e degli ideali del femminismo.

All’interno della mostra vengono presentati anche tre spettacoli: ’Libertà Invisibile’, ’Puzzle - Donne a pezzi’ e ’Una scelta per la vita’. Il tour itinerante, giunto al suo quarto anno, si accompagna a una serie di eventi il cui calendario prevede il 25 e 26 la proiezione del docufilm ’Libere di… Vivere’ all’Università Sapienza di Roma con replica alle 17 del 30 al Nuovo Teatro Ateneo dello stesso ateneo. Il 20 novembre alle 16 il palco sarà quello della Sala della Ruota di Palazzo Dogana (Piazza XX Settembre) di Foggia mentre il giorno dopo alla stessa ora la manifestazione si sposta alla Sala Assembleare della sede BCC Avetrana (Via Roma 109) di Taranto.

Il 23 novembre si torna a Roma: alle 15.30 proiezione al Cinema Barberini (Piazza Barberini, 2426). Dal 28 novembre al 6 dicembre la mostra espatria a Bruxelles dove sarà ospitata dalla Salle des Pas Perdus di Train World. Il 29 novembre ancora una proiezione a Roma (Colonna) mentre fino al 14 novembre la mostra farà scalo all’Istituto Bosso Monti di Torino. Sempre per le scuole, proiezione del docufilm il 10 novembre nel plesso del comune di Racconigi. Dal 15 al 20 mostra e proiezione occuperanno l’Istituto Lotto di Trescore Balneario, mentre il 22 il docufilm sarà visto dalle classi dell’IISS Del Prete Falcone Sava di Taranto e dalla scuola del comune di Cuneo.

"Molte donne – afferma Spiega Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation – vengono espropriate del proprio status socioeconomico quando nel nucleo familiare, anche a parità di impegno lavorativo, il coniuge percepisce gran parte del reddito familiare e ne dispone a suo arbitrio. Ciò significa perdere non solo la libertà ma anche il senso di identità, sociale e individuale. Spesso, purtroppo, il fenomeno attecchisce col tacito consenso delle vittime, per amore, insicurezza, scarsa educazione o ricerca del quieto vivere; con l’avallo delle istituzioni, per le quali queste procedure sono solo in pochissimi casi illegali; e nel silenzio della società, in cui questo tipo di violenza è spesso favorito da usi e tradizioni e dei mezzi di comunicazione che danno più risalto ad altri tipi di conflitti domestici". Di qui il progetto Focus Sud 2019-2025, che, con Anonima Fumetti, ha realizzato le graphic novel e la relativa mostra.