La nuova offerta Dazn a prezzi più bassi scatena la polemica: abbonati furiosi sui social

Dazn ha lanciato una nuova offerta di abbonamento che ha scatenato le polemiche tra gli appassionati di sport. Si tratta di una promozione rivolta solo ai nuovi abbonati, con un piano Standard a 9,90 euro al mese per sette mesi, senza vincoli di permanenza e con la possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni. Una mossa per far ingolosire gli appassionati di sport e imbarcarli sulla piattaforma fino alla fine delle competizioni dei vari sport (fra maggio e giugno). Soprattutto per chi segue la Serie A di calcio.

La nuova proposta di abbonamento Dazn

La nuova offerta della piattaforma di streaming sportivo, che si può sottoscrivere fino al 26 gennaio 2025, prevede dunque un notevole sconto sull’abbonamento rispetto all’attuale. Dopo questo periodo promozionale, il costo mensile tornerà al prezzo standard di 44,99 euro, comportando un risparmio totale di 245 euro nei primi sette mesi.

L’iniziativa di DAZN ha suscitato un'ondata di polemiche tra gli abbonati di lunga data: molti utenti hanno espresso il loro disappunto sui social media, ritenendo ingiusto che l'offerta sia riservata esclusivamente ai nuovi clienti. In rete si leggono commenti accusatori come “È una presa in giro", indice di un malcontento diffuso tra chi sta pagando il prezzo pieno per lo stesso servizio.

Abbonati scontenti

Le continue promozioni studiate evidentemente per acquisire nuovi clienti da qui alla fine delle stagione sportiva incontrano le proteste dei vecchi abbonati. Non è infatti la prima volta che Dazn introduce promozioni simili. Già ad ottobre 2024, a campionati iniziati, la piattaforma aveva offerto un abbonamento al piano Standard a 19,90 euro al mese per tre mesi, con un vincolo di 12 mesi (al termine del periodo scontato, il prezzo mensile tornava a 34,99 euro). E anche in quell'occasione, molti fra i già abbonati avevano manifestato il loro disappunto per la disparità di trattamento, sollevando interrogativi sulla strategia commerciale adottata dalla piattaforma.