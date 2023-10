Ascolti tv, Nunzia De Girolamo parte male: anche l’intervista al marito fa flop

Roma, 11 ottobre 2023 – Partenza in salita per Nunzia De Girolamo. Il suo talk ‘Avanti popolo’, che ha debuttato ieri sera su Rai 3, ha raccolto appena il 3,6% di share con 522mila ascoltatori totali.

Gli ascolti della prima serata di ieri

Nella fascia di prima serata vince la fiction di Rai1 ‘Morgane - detective geniale’ (2 milioni 522 mila spettatori con il 13,9% di share), seguita dalla commedia ‘Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto’, con 1 milione 974mila spettatori e l'11.92% di share, su Canale 5. ‘Belve’ di Francesca Fagnani su Rai 2 si prenden il 7,7% di share e 1 milione e 235mila spettatori. Su Italia 1 ‘Le Iene’ hanno registrato 1 milione 158mila spettatori con uno share del 9.33%, mentre su Rete4 ‘È sempre Cartabianca’ è stato visto da 869mila spettatori con il 6.53% di share. Su La7 il talk di approfondimento ‘diMartedì’ ha avuto 1 milione 274mila spettatori con l'8.1% di share.

L’intervista al marito

Per l’esordio in veste di conduttrice l’ex ministro puntava sull’intervista al marito, l’attuale senatore Italo Bocchino. Lei di destra, lui di sinistra: una coppia della politica che ha sempre suscitato curiosità nel pubblico. E De Girolamo ha voluto cavalcarla, puntando sul tema “diversi è bello”.

“Da 12 anni sono sposata con Francesco Boccia – ha premesso introducendo l’ospite –. Ci hanno raccontato in ogni modo: come la coppia dell'inciucio, 'come fanno a stare insieme', 'perché stanno insieme', e ancora, 'chissà cosa combinano quei due'. Stasera voglio portare qui in studio e mostrare a tutti voi il rapporto fra due persone che si amano, che vivono insieme, che hanno una bimba di 11 anni, e che discutono ogni giorno di lavoro, di quotidianità, di cose che accadono, che litigano e che non si capiscono”. L’ex parlamentare ha dichiarato di voler portare in tv “soltanto la verità”, oltre “i pregiudizi e le “ideologie”. “ Sarò sempre dalla vostra parte”, ha detto rivolgendosi al pubblico. Che però, per il momento, non apprezza.

La Rai blinda Pino Insegno

C’è chi ha evidenziato gli ascolti non brillanti di questo inizio di stagione per l’intera “TeleMeloni”, termine con cui una certa stampa ha ribattezzato le scelte della nuova Rai. Tra i cavalli di battaglia della gestione di Roberto Sergio c’era lo show di Pino Insegno su Rai 1, Mercante in Fiera, che non sta andando bene. Oggi l’ad di viale Mazzini sbotta contro i detrattori: “Sono indignato per la violenza mediatica, quotidiana e preventiva, nei confronti di Pino Insegno”. Mercante in fiera non “non viene chiuso”, assicura smentendo le “notizie false o indirizzate magari in qualche modo dall'interno dell'azienda, amplificate ogni due minuti da vari blog. Questo è un gioco inaccettabile”.

"Conosco Pino Insegno da quarant'anni – continua – l'ho avuto come testimonial di Lottomatica in esperienze pregresse trent'anni fa. In entrambi i casi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva 6 anni e 16 anni. Questo significa che Pino Insegno ha una storia professionale lunga quarant'anni e io lo conosco da quarant'anni, è un professionista serio, è stato messo in una programmazione molto complessa e lui ha voluto accettare la sfida. In termini di audience, oggi non siamo molto distanti dalle precedenti esperienze in quella fascia e in quella rete. E non siamo TeleMeloni!”.