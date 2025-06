Nozze Bezos-Sanchez, gran finale con il ballo ‘Dolce notte’. Lauren sfoggia abito-gioiello di Donatella Versace. Mistero sull’esibizione di Lady Gaga

Venezia, 28 giugno 2025 – Ultima notte a Venezia per la coppia dell’anno. Dopo un matrimono faraonico durato tre giorni, l’ultimo atto è andato in scena in serata con la mega festa ispirata alla tradizione del Carnevale veneziano. Lauren Sanchez Bezos indossa un abito Versace, disegnato da Donatella Versace per l'ultima festa, blindatissima, all'Arsenale di Venezia, il cui tema è 'Dolce notte'.

La moglie di Jeff Bezos sfoggia un vestito - raccontato in esclusiva su 'Vogue America' - realizzato in chiffon di seta con un corpetto ricamato a mano con cristalli Swarovski in oro rosa, bronzo e oro. Mentre gli invitati vestono lingerie e pigiami colorati. Resta ancora il mistero sugli ospiti musicali.

Oggi gli sposi hanno fatto sognare con un bacio appassionato sul Canal Grande (davanti ai paparazzi) prima di dirigersi all'Arsenale. I novelli sposi non si sono fatti mancare un pranzo nell'iconico Harry's Bar.

Mistero Lady Gaga

È mistero su chi si esibirà per la terza e ultima serata delle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, che ieri si sono detti sì sull’isola di San Giorgio a Venezia. Voci insistenti davano per certa la presenza di Lady Gaga ed Elton John, notizia che però sarebbe stata smentita oggi. In attesa di sapere se miss Germanotta ci sarà o meno, le ultime indiscrezioni sui festeggiamenti parlano di un’elegante festa da ballo presso lo storico Arsenale. Il ballo, secondo quanto riferiscono insider all'organizzazione dell'evento all'Adnkronos, dovrebbe essere un ballo in maschera, un omaggio a Venezia e alla sua storia gloriosa. In particolare, sarebbe ispirato alla grande tradizione del carnevale che arrivò al suo apogeo di sontuosità per abiti e costumi nel Settecento.

IL bacio tra Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez Bezos fuori dall'Aman Hotel (Ansa)

Baci e tenerezze per l’ultima notte a Venezia

Baci e tenerezze dei coniugi Bezos anche in serata, a favor di fotografi (e di chi era sulle rive del Canal Grande), prima di raggiungere l'Arsenale di Venezia per il party finale della tre giorni di nozze. Forse un piccolo omaggio ai cronisti e foto reporter che in questi tre giorni hanno avuto il loro bel daffare nel seguire la coppia e i loro amici vip da una parte all'altra della città sulla laguna. Usciti dall'hotel Aman, Jeff e Lauren, lei con l'ennesimo cambio d'abito, un vestito a sirena in lamé, lui in completo blu scuro, una volta sul motoscafo non si sono fatti pregare nel girarsi verso i fotografi, scambiandosi alcuni baci appassionati, in una Venezia all'imbrunire e bellissima.

Pranzo all’Harry’s Bar

Intanto i due novelli sposi, già ribattezzati i "Sanchezos", si sono concessi un'uscita in Laguna e un pranzo nell'iconico Harry's Bar, riservato interamente per loro e per una cinquantina dei loro ospiti.

Ha optato invece per una mattinata all’insegna della cultura Ivanka Trump. La figlia del presidente degli Stati Uniti ha fatto una visita veloce alle Gallerie dell'Accademia, per ammirare la mostra 'Corpi Moderni', dove spicca il capolavoro 'L'Uomo Vitruviano' di Leonardo da Vinci, che ieri aveva già ricevuto la visita dell'appassionato numero 1 del genio leonardesco, Bill Gates.

Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez Bezos arrivano all'Harry's Bar (Ansa)

La sposa sulla copertina di Vogue

E, mentre i festeggiamenti si avviano alla sua conclusione, la foto di Lauren Sanchez Bezos in abito da sposa campeggia sulla copertina digitale di Vogue, che si è assicurata l'esclusiva sulle nozze vip. Il vestito di Dolce e Gabbana, spiega la rivista, "è stato sognato un anno e mezzo fa, a cena con Domenico Dolce a New York. Il risultato finale? Una sagoma a collo alto, rifinita con 180 bottoni ricoperti di chiffon e un velo in tulle e pizzo, ispirato a quello che Sophia Loren indossava nel film Houseboat del 1958".

La sposa ha rivelato di sentirsi "una principessa" indossandolo e ha raccontato delle ultime prove nell'atelier della maison, nel centro di Milano. "È stato più forte di quanto pensassi - dice la giornalista –. Jeff mi ha implorato di vedere l'abito e io ho quasi ceduto, ma volevo che fosse una sorpresa. Quando si inizia a invecchiare un po', non sono molte le cose che ti sorprendono. Non vedevo l'ora di vedere la sua faccia".

Laura Sanchez Bezos compare con il suo vestito da sposa sulla copertina digitale di Vogue (Ansa)

Il regalo di Diane von Furstenberg

Tra le tante curiosità relative al matrimonio c’è anche quella relativa ai regali fatti alla coppia. Sicuramente originale quello donato dalla stilista e imprenditrice Diane von Furstenberg: una coppia di forcole (i supporti per il remo della gondola) scolpite a mano, con i loro nomi incisi in foglia d'oro.