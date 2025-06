Sbarcano Bezos e Sanchez La coppia bandisce i regali E dona 3 milioni a Venezia

Venezia, 26 giugno 2025 – Se alla fine le nozze di Jeff Bezos con Lauren Sanchez arriveranno a costare 30 milioni di euro, potrà trasalire anche chi adora il capitalismo spinto. Il conto impressionante, però, va messo nella prospettiva giusta, anche per dare al personaggio il peso che merita. Il signor Amazon, ricorda Forbes, è la terza persona più ricca al mondo e il suo patrimonio vale circa 230 miliardi di dollari. Ne guadagna 321 milioni al giorno, 13,4 milioni all’ora, 3.715 al secondo. Fatti due calcoli, il matrimonio gli costerà lo 0,013 del capitale. Un po’ come se un italiano medio spendesse per dire sì 24 euro (una birra e una pizza) visto che l’Istat stima nel 2023 una ricchezza pro capite di 191mila euro. Servono vertigini di questo tipo per capire che razza di affare abbia fra le mani Venezia in questi giorni. La bellezza e la ricchezza. Chi salverà per prima il mondo? Tutte e due secondo la coppia che è arrivata ieri, domani si giurerà amore eterno sull’isola di San Giorgio e negli inviti, illustrati da scorci lagunari, ha intimato così agli ospiti: “Per favore, niente regali. Stiamo facendo delle donazioni in vostro onore. Con gratitudine, per avere intrapreso il viaggio e avere voluto festeggiare con noi”.

Ivanka Trump (43 anni) in Laguna con un abito verde

Una donazione da tre milioni di euro destinata a salvaguardare Venezia, la laguna e il fragile ecosistema minacciato dai cambiamenti climatici. Ne beneficeranno tre associazioni: l’Ufficio Unesco Venezia, il Corila (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare) e la Venice International University. Cosa chiedere di più a due persone felici che rinunciano alla lista nozze e dicono di amare alla follia “questo luogo magico che ci ha regalato ricordi indimenticabili”? Senza contare che gli ospiti viaggiano gratis, alloggiano in un hotel a sette stelle, consumano cene da mille euro a testa.

Indomabile anche alla vigilia il fronte del comitato ’No Space for Bezos’, che ha manifestato per bloccare uno sfratto alla Giudecca. “Venezia non è in vendita”, ribadisce il leader Tommaso Cacciari. E annuncia per stasera un’iniziativa a sorpresa: “Non inseguiamo il nemico in fuga, non siamo per una guerra muscolare. L’abbiamo mandato via dall’Arsenale e noi ci teniamo il centro della città”. Sale la temperatura e anche gli attivisti di Extinction Rebellion si animano salendo su una gru davanti all’Hotel Danieli, altra dependance degli ospiti. Fin troppo facile disegnare su uno striscione Robin Hood e scrivere “tassare i ricchi per ridare al pianeta”, più difficile realizzare “una transizione ecologica giusta e democratica”.

Nel frattempo Ivanka Trump esce allo scoperto per fare shopping con cappello da cowboy e vestitino scollato color salvia e si allunga la lista degli yacht favolosi di chi non rinuncia a raggiungere Venezia con mezzi propri. Dopo il gigantesco Kismet, ieri sulla Riva degli Schiavoni sono comparsi Were Dreams dell’imprenditore brasiliano Carlos Sanchez e Eleni, gioiellino da 25 milioni di dollari, mentre a Punta della Dogaba è ormeggiato il Limerence del finanziare Bill Miller. Ancora mistero sul menù perché tutti i fornitori hanno firmato un patto di riservatezza, il calcio-mercato degli chef si aggiorna di ora in ora, ma è sicuro che in camera gli invitati troveranno le “welcome bag” con bussolai e zaleti, i biscottini della storica pasticceria Rosa Salva. Il Comune di Venezia conferma per stasera la zona rossa attorno alla chiesa della Madonna dell’Orto per la prima delle tre feste in programma.