Novità Calligaris. Un omaggio al legno. E il living si riscalda

Calligaris presenta la nuova Capsule Collection 2024, un omaggio alla matericità e al calore del legno. La collezione, infatti, reinterpreta alcuni best seller del brand, giocando su tre esclusive finiture in legno massello: Wild Natural dai toni caldi e mielati, Wild Gray, contraddistinta da tonalità più neutre e raffinate, e Wild Carbon con un’elegante e intensa sfumatura di nero.

Ispirata alla natura incontaminata dei boschi, la linea si sviluppa a partire dal legno massello, selezionato in differenti essenze di carattere contraddistinte da venature, nodi e spaccature in grado di rendere ogni prodotto unico e irripetibile. Tra i protagonisti della capsule, il tavolo Cameo (nella foto in alto) viene riproposto in una nuova versione in legno, così come il tavolo Icaro che spicca per le sue linee eleganti e decise. Sunshine e Twins accolgono i nuovi piani in legno con finiture che arricchiscono e valorizzano ogni spazio living.

Oltre ai tavoli, la poltroncina Oleandro con la sua struttura in legno e metallo garantisce raffinatezza e comfort, mentre gli sgabelli con base a gas grazie alla loro stabilità offrono soluzioni versatili per uso domestico e contract. Infine, il tavolo Yoroi amplia la sua gamma con una base rivisitata interamente in metallo, mantenendo inalterato il suo stile iconico.

Calligaris anche con questa nuova collezione si riconferma pioniere nel settore dell’arredamento, portando avanti un profondo lavoro di ricerca che partendo dalla tradizione artigianale italiana sviluppa prodotti secondo una chiave di lettura contemporanea e moderna.