Novembre, tradizioni e proverbi: dall’estate di San Martino ai riti contadini

Il mese di novembre inizia con Ognissanti e il Giorno dei Morti, quando il foliage dell’autunno si accende e le prime nebbie sembrano circondare di mistero il mondo. Novembre è un mese di confine, in cui la luce si ritira e la natura sembra trattenere il respiro.

Il nome deriva dal latino novem, “nove”, perché nel calendario romano era il nono mese dell’anno. È il tempo del raccolto che finisce, delle giornate che si accorciano, delle brume che si alzano come veli tra i campi.

Il paesaggio si spoglia e invita alla lentezza, al raccoglimento, alla riflessione. Anche la cultura popolare ne riconosce da sempre la doppia natura: un mese malinconico e al tempo stesso capace di accendersi di colori e riti, che non manca di proverbi popolari e momenti di festa.

L’estate di San Martino: tradizioni del mondo agricolo

Il mese si apre con due ricorrenze fondamentali della tradizione cristiana: Ognissanti (1° novembre) e la Commemorazione dei defunti (2 novembre), due giorni che uniscono la memoria e la speranza, il culto dei santi e il ricordo dei morti. Nei primi giorni di novembre si visitano i cimiteri, accendendo candele e portando fiori sulle tombe, occasione preziosa per il racconto della storia familiare.

Quasi a metà mese, il giorno 11 novembre, si celebra l’estate San Martino, patrono dei viandanti e simbolo del vino nuovo, momento di festa e allegria. Le leggende raccontano che Martino, cavaliere di Tours, divise il suo mantello per coprire un mendicante infreddolito: il suo gesto generoso per un attimo avrebbe cambiato il clima, improvvisamente mite.

Come la fine di ottobre, quando si saldavano i debiti e si rinnovavano i contratti di mezzadria decidendo se restare o cambiare podere, San Martino rappresentava un altro momento di chiusura dell’anno agricolo, specialmente nell’Italia centrale e in alcune aree della Francia e del Nord Europa. Le antiche leggi del mondo contadino ci lasciano l'espressione "fare San Martino", che deriva dalle consuetudini della pianura padana, dal Piemonte e Veneto fino all’area del modenese, quando, all'inizio di novembre, terminato l'anno lavorativo agricolo e la semina, scadevano i contratti annuali con i proprietari terrieri.

Se il contratto non veniva rinnovato, i contadini traslocavano caricando sui carri tutte le loro cose, che portavano con sé cascina dopo cascina. La data tradizionale per questi spostamenti era l'11 novembre, il giorno di San Martino di Tours.

Santa Cecilia, patrona della musica

Il 22 novembre si celebra Santa Cecilia, patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti. In molte città, questa data è occasione di concerti, rassegne musicali e celebrazioni legate al mondo delle sette note. Invece, il 21 novembre la Chiesa celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria, mentre verso la fine del mese comincia l’attesa dell’Avvento. Il mese di novembre è attraversato da un senso di passaggio e di preparazione: alla quiete, al freddo, alla riflessione che precede il Natale.

Negli Stati Uniti il quarto giovedì di novembre si celebra il Giorno del Ringraziamento, Thanksgiving Day, una delle principali festività statunitensi. Nel 2025 cadrà il 27 novembre.

Tradizioni popolari di novembre

Nelle campagne italiane, novembre è il mese del vino nuovo e delle potature. Le botti si aprono per la prima volta, mentre nei vigneti si cominciano a sistemare i tralci dopo la vendemmia. È anche il periodo in cui si raccolgono olive, castagne e tartufi. In montagna si accende la stufa e il camino. Le nebbie autunnali, fitte fitte, un tempo avvolgevano le vallate e le città del Nord, creando un paesaggio sospeso che si rifletteva nell’umore di certe giornate uggiose, pronte a virare all’improvviso nel giallo acceso delle ultime foglie che cadono nel vento.

Durante la festa di San Martino, in molte regioni si beve il vino novello accompagnato da castagne arrostite. In Veneto si dice: “Per San Martino castagne e buon vino”.

Tradizionalmente, il vino nuovo — chiamato anche vino novello — viene spillato e assaggiato proprio a novembre, dopo una breve fermentazione del mosto iniziata a ottobre. Il periodo coincide con la festa di San Martino (11 novembre), quando nelle campagne italiane “ogni mosto diventa vino”. Il momento dell’assaggio diventa festa, antica memoria della civiltà contadina: celebrazione della fine del raccolto e della stagione agricola.

Novembre è un mese agricolo che prefigura il riposo invernale: dopo la semina dei cereali autunnali, i lavori rallentano. Si cominciano le potature delle viti e degli alberi da frutto: “Chi vuol far buon vino zappi e poti a San Martino” e “A San Martino il grano va al mulino”: si riparano gli attrezzi e si proteggono le piante dal gelo imminente. È un tempo in cui la natura si prepara al sonno, ma si gettano le basi per i raccolti futuri.

Proverbi e saggezza contadina

I proverbi di novembre, tramandati oralmente per secoli, raccontano il clima e il ritmo della vita contadina. Insieme ai celebri detti sul vino, fra i proverbi di novembre troviamo: “Novembre senza nebbie, estate senza febbre” e “A novembre i dì gelati sono dannosi ai campi seminati”, che ammonisce sul pericolo delle prime gelate per le piante da poco seminate. “Da San Martino l'inverno è in cammino”, ricorda l’adagio.

Novembre possiede la forza dei colori del foliage e la bellezza contemplativa delle mattine di nebbia, quando il profumo di terra e legna bruciata avvolge le montagne, dove raccogliere castagne e funghi.

Un ciclo della natura si chiude: novembre “fa il letto all’inverno”, si diceva un tempo. La bella stagione è corsa via e in fondo manca davvero poco alla fine dell’anno: ci troviamo nel momento giusto per prendere consapevolezza che ogni fine è necessaria per un nuovo inizio. Fra il profumo del mosto e delle prime piogge, camminiamo verso dicembre, ultimo mese dell’anno, (ri)trovando la connessione con il nostro silenzio interiore, mentre le ultime foglie cadono, inesorabilmente, e la natura ci ricorda il potere dell’essenzialità.