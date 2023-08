Notte delle Taranta 2023, a Melpignano torna la magia: ospiti, programma e biglietti

Melpignano (Lecce), 23 agosto 2023 – È tutto pronto per l’evento musicale più travolgente dell’anno, la Notte della Taranta sta per ritornare con tutta la forza di sonorità avvolgenti e piene di carisma. Si terrà sabato 26 agosto a Melpignano il Concertone 2023, la penultima tappa del Festival dedicato alla pizzica salentina e alla musica del Mediterraneo.

Si tratta del più importante appuntamento europeo di cultura popolare che ogni anno richiama 200mila spettatori, tra appassionati e cultori della pizzica. Anche quest’anno nomi d’eccezione: Risa, Brunori e Tananai sono i super ospiti annunciati, mentre la padrona di casa sarà Fiorella Mannoia, ‘Maestra Concertatrice’ della 26esima edizione del concerto.

Ma la Taranta è anche solidale. In vendita 150 biglietti per il backstage e il ricavato sarà devoluto all’associazione Olivami per l’adozione di 1.500 alberi di ulivo che verranno piantati nel Parco della Taranta. Ecco cosa c’è da sapere sul festival, tra ospiti e programma.

Tre i super ospiti di quest’anno. Tananai sarà sul palco della Notte della Taranta. Tra i talenti più promettenti della musica italiana, l’artista ha accettato la sfida di cantare non solo in dialetto salentino, ma in griko, la lingua minoritaria dell'area ellenofona del Salento. “Un giovane talento che ha raccolto un invito speciale di tradizione e cultura. Sono felice di celebrare con lui questo rito ancestrale e sempre moderno”, dice Fiorella Mannoia, la maestra concertatrice. Sul palco del Concertone, ci saranno anche Arisa e Brunori Sas. “Sono felicissima ed emozionata – dice la cantante Arisa – non vedo l'ora di salire sul magico palco della Taranta e ballare la pizzica".

L'orchestra popolare – che quest’anno sarà guidata dal percussionista Carlo Di Francesco e dal direttore d'orchestra Clemente Ferrari – è a lavoro per comporre la scaletta: una successione di 30 brani, tra cui non mancheranno ‘Taranta di Lizzano’, ‘Aria Caddhipulina’ e ‘Pizzica di Stifani’.

Accompagnato dalla celebre ‘Orchestra Notte della Taranta’, Tananai – nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, che in dialetto lümbard significa ‘schiamazzo, grande confusione’ – interpreterà la travolgente ‘Pizzica di Aradeo’ e il canto in griko ‘Ri lo la la’. Non mancheranno i versi del cantautore milanese, certificato triplo disco di platino, che negli ultimi due anni hanno conquistato il grande pubblico, non ultimo il successo del brano sanremese ‘Tango’.

La cantante lucana Arisa interpreterà due brani tra i più celebri della cultura popolare salentina: ‘Ferma Zitella’ e ‘Lu Ruciu de lu mare’. Con la maestra concertatrice, Fiorella Mannoia, duetterà in "Ferma Zitella, un brano che mi ha particolarmente colpito fin dal primo ascolto", anticipa Arisa.

Il cantante di origini cosentine Brunori Sas interpreterà 'Lule Lule' in lingua arbëreshë e 'Aremu' in grico, canti legati dalla nostalgia. "Affidiamo a Brunori il compito non solo di cantare i brani in arbëreshë e grico, ma di riscoprire la letteratura regionale che ha come dato prioritario il dettato territoriale”, spiega Massimo Manera, presidente della fondazione Notte della Taranta.

La Notte della Taranta è un evento gratuito, la filosofia della manifestazione è proprio l’inclusione. Tuttavia, quest’anno si possono acquistare 150 biglietti per il backstage dal prezzo di 30 euro ciascuno: il ricavato servirà ad adottare 1.500 alberi. Gli ulivi si aggiungeranno ai primi 1.500 piantati lo scorso anno e che fanno parte del parco della Taranta nelle campagne di Carpignano Salentino.

Il Concertone della Notte della Taranta si terrà sabato 26 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Lo spettacolo inizierà alle 22.30 del Piazzale Ex Convento degli Agostiniani. Sono quasi 1.200 le persone che stanno lavorando per allestire il palco e garantire la riuscita dell’evento, tra tecnici e professionisti si suoni e luci, fino ad arrivare al personale della logistica.

Non ci sarà una vera e propria diretta, ma lo show si potrà vedere in differita. Il Concertone della Taranta sarà trasmesso il 2 settembre su Rai 1, in seconda serata con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli.