Notte di San Lorenzo 2023, l’esperto: ecco dove vedere le stelle cadenti (e trovarle a terra). “Oggi non è il giorno migliore”

Roma, 10 agosto 2023 – Ed eccoci arrivati alla notte di San Lorenzo 2023, quella delle stelle cadenti. Che in realtà sono meteore. Tra stasera ed il 13 agosto sarà possibile ammirare questo spettacolo della natura ma è qualcosa di più. È come una macchina del tempo perché ci riporta a prima della creazione del nostro pianeta. Tra romanticismo, storia ed un pizzico di superstizione ecco tutti i segreti della notte stellata. Ne abbiamo parlato con Angelo Antonelli direttore dell’Osservatorio astronomico i Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Qual è il giorno migliore per vedere le stelle?

“Non questa sera. Dipende da quando avviene l’attraversamento perché l’orbita della Terra non sono precisamente 365 giorni ma sempre qualcuno in più. Vengono chiamate le lacrime di San Lorenzo dal giorno in cui le si posiziona per tradizione ma la fascia può variare dal 9 al 13 agosto”.

Angelo Antonelli direttore dell’Osservatorio astronomico i Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

Sono veramente delle stelle cadenti?

“No, è uno sciame meteorico che ogni anno vediamo attorno il 10 agosto ed è dovuto dal fatto che la terra, con la sua orbita attorno al sole, in questo periodo attraversa una regione di spazio dove ci sono resti di polveri e piccoli detriti lasciati da una cometa di lungo periodo, la swift turtle. Venivano chiamate così un tempo perché sembravano stelle che si staccavano dalla volta celeste cadendo sulla Terra. Oggi sappiamo che le stelle cadenti sono tutt’altra cosa, sono globi giganteschi come il sole”.

Torniamo al fenomeno, come avviene?

“Quando il pianeta Terra attraversa lo spazio ‘sporcato’ da questi anelli di polvere e residui vengono catturati dalla forza di gravità e cadono nell’atmosfera incendiandosi. Questo sciame meteorico è detto delle perseidi perché sembra che provengano dalla Costellazione del Perseo; la terra orbitando attorno il sole è come se si stesse muovendo verso quella costellazione. Un po’ come quando uno va in macchina con la pioggia che sembra che ci venga incontro”.

Qualche consiglio su come e vederle meglio?

“Sicuramente lontano dalle fonti luminose, quindi non piena città. Un ambiente buio con orizzonte a nord est è l’ideale. Non servono binocoli e telescopi, l’occhio è lo strumento migliore in questo caso. E poi serve tanta pazienza nell’osservare il cielo, magari mettendosi comodi”

Un frammento di meteorite

Una chicca per i nostri lettori? Qualcosa del tipo ‘non sapevi che…’

“Non sono stelle cadenti ma meteore molto veloci che si vedono meglio a occhio nudo. Ma bisogna anche dire che sono oggetti importantissimi da studiare. E potrebbe capitare di trovarli a terra in questi giorni, quelli più grandi che non bruciano totalmente nell’impatto con la terra. Questi ‘sassolini’ sono più antichi del nostro pianeta perché sono formazioni dei primi corpi del sistema solare. Ecco perché sono essenziali da studiare”.