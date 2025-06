Notte Rosa. Famiglie protagoniste. Viva l’estate

Sono tutti invitati alla Notte Rosa, un lungo weekend ricco di sorprese, spettacoli ed eventi pensati anche per le famiglie. Dalle coinvolgenti performance di artisti di strada, clown e acrobati ai tanti laboratori che verranno organizzati per dare spazio alla creatività ed alla fantasia, fino ai giochi ed alle attività all’aperto per un pieno di energia e divertimento.

E ancora le immancabili baby dance sulla spiaggia che inviteranno tutti a scatenarsi in balli e coreografie coinvolgenti e gli attesissimi incontri con i personaggi dei cartoni animati. Un evento da non perdere per i più piccoli che potranno incontrare i loro beniamini anche nella vita reale e posare con loro per una foto ricordo.

A Igea Marina venerdì 20 giugno l’appuntamento è con il Carnevale in Rosa, una sfilata in notturna di carri allegorici e cortei mascherati, tra coriandoli, caramelle e un grande spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

A Bellaria, il giorno successivo, il Carnevale in Rosa si sposterà lungo viale Panzini e lungomare Colombo, con una nuova sfilata ricca di colori, maschere e musica, per la gioia di adulti e bambini.

Misano Adriatico sabato 21 giugno festeggerà il Carnevale d’Estate che tornerà ad animare il lungomare con i carri allegorici delle frazioni, spettacoli e costumi scenografici, in una delle feste più amate del territorio.

A San Giovanni in Marignano il solstizio d’estate si tinge di segreti e magia con ’La Notte delle Streghe’ dal 19 al 23 giugno. L’edizione di quest’anno sarà dedicata ai viaggi nel tempo, i riti antichi che si fanno nuovi, il passato che ritorna, il ciclo delle stagioni, l’attesa e la sorpresa, ma anche il tempo sospeso dell’arte e del teatro.

Lido di Savio si prepara a vivere la Notte Rosa con una serata speciale di Comedy Central Live, in programma il 21 giugno, nel parco di divertimenti di Mirabilandia. Protagonista del primo di una serie di appuntamenti che proseguiranno nel corso dell’estate la comica e cabarettista Valentina Persia.

A Riccione dal 19 al 21 giugno torna il ’Kids Family Festival’: un’esperienza gratuita di tre giorni che trasformerà piazzale Ceccarini in un’arena esperienziale a cielo aperto, all’insegna del gioco, della scoperta e della crescita condivisa, con contenuti di alta qualità, tra spettacoli, laboratori, talk e attività pensate per coinvolgere famiglie e bambini di ogni età.

Bertinoro ospita il 21 giugno la 15a edizione di “Animare Cartoon Film Festival”, il festival di cinema all’aperto dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli realizzato in collaborazione con SediciCorto. Bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni potranno fare da giuria e votare il proprio film preferito.

Cervia, il MUSA, Museo del Sale rende omaggio al fenicottero Altero simbolo dell’edizione 2025 della Notte Rosa, con un laboratorio di disegno per i più piccoli.