Notte da sogno ai ’Bagni di Pisa’. Coccole, gusto e tanto relax

Una notte alle terme. Un sogno di benessere è relax che diventa realtà ai ’Bagni di Pisa’. Un regalo per i sensi e un’esperienza e relax, in cui la magia delle terme by night rilassa il corpo e rigenera lo spirito. L’appuntamento in quella che fu la residenza del Granduca Leopoldo di Toscana è per i giovedì 6, 13, 20, 27 e sabato 8, 15, 22, 29 marzo dalle 20 a mezzanotte. Gli ospiti saranno accolti da un aperitivo gourmet con finger food e canapè, frutta fresca e piccoli dessert (a disposizione piatti senza glutine).

Per chi desideri condividere con la persona amata questo momento indimenticabile, c’è anche il pacchetto ’Notte alle Terme Exclusive’ che include esperienze per la coppia: grotta termale, stanza delle candele con bagno di vino, flute di prosecco e frutta fresca.

A disposizione vi sono quattro piscine termali, di cui una esterna e panoramica e il bagno di Minerva a 36°-38°C con idromassaggi.

Inoltre fino a domani – per l’approssimarsi della Festa della Donna – si potranno acquistare i voucher regalo con lo sconto del 20% e regalare un’esperienza di relax indimenticabile. Ogni altra info sul sito terme.bagnidipisa.com