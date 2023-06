Notizie, inchieste e la parola ai Big A colazione col Tg1 Mattina Estate

Attualità, informazione e approfondimento sui fatti del giorno. Il tutto scandito da interviste esclusive, caffè con i personaggi famosi del mondo dello spettacolo, cultura e sport, ma anche giornalisti inviati tra la gente per raccontare, attraverso le storie vere, come sta cambiando l’Italia di oggi. È la nuova formula di Tg Uno Mattina Estate, il nuovo spazio di approfondimento della rete ammiraglia Rai in onda a partire da oggi, dalle 7.30 alle 9 del mattino. Il programma – curato dalla redazione del Tg1, con la collaborazione del day time – andrà in onda dal lunedì al venerdi e debutterà con la conduzione della giornalista Giorgia Cardinaletti, alla quale si alterneranno altri volti noti del Tg1. Tra i primi ospiti in scaletta per il caffè delle 8, Amadeus e Gigi D’Alessio. E un’intervista esclusiva a Elon Musk.

"Sarà uno spazio del Tg tra attualità e approfondimento, che alternerà servizi giornalistici e momenti di riflessione a interviste più raccontate", fa sapere Giorgia Cardinaletti, tra le giornaliste più apprezzate del telegiornale serale sulla rete ammiraglia della Rai. "Il caffè della prima puntata sarà con Amadeus, che gioca in casa – continua – poi avremo Gigi D’Alessio e a seguire tanti altri big, dello spettacolo e non solo. E nello spazio attualità, sempre oggi, ci sarà un’intervista esclusiva a Elon Musk". La redazione del Tg1 è al lavoro per costruire il programma: avrà un’impronta estiva – fresca e ironica con le vignette satiriche di Osho, all’anagrafe Federico Palmaroli, che avrà un suo spazio quotidiano – "senza rinunciare alle notizie e agli approfondimenti del giorno", assicura Cardinaletti. E la redazione del Tg1 è garanzia di qualità.

Dopo la consueta rassegna stampa delle 6.30 ed il Tg1 delle 7, partirà il nuovo programma. "La prima mezz’ora (dalle 7.30 alle 8) sarà dedicata agli approfondimenti dei temi del giorno – spiega la Cardinaletti – con ospiti in studio e in collegamento, ma anche con gli inviati del Tg1". Poi inizierà lo spazio del classico telegiornale del mattino, mezz’ora dedicata all’informazione con servizi su cronaca, politica e attualità. "Delle 8.30 alle 9 andrà in onda l’intervista a un personaggio famoso – continua la giornalista – come fosse una sorta di colazione in diretta con i telespettatori. Avremo big dello spettacolo, della cultura e dello sport".

Tra le novità, lo spazio che sarà occupato dalle vignette di Osho, per commentare i fatti del giorno in chiave ironica e grottesca. Al secolo Federico Palmaroli, il vignettista è un ex impiegato romano esploso qualche anno fa come caso mediatico per la pagina social “Le più belle frasi di Osho“: una satira in romanesco sul noto maestro spirituale indiano, che in poco tempo ha raccolto oltre 1 milione e mezzo di follower.

