Non solo relax. Aperitivi con dj set. E una serata dantesca

Per l’autunno a De Montel - terme Milano non solo aufguss e messaggi, ma anche eventi gastronomici e culturali. Appuntamento quotidiano con l’aperitivo: dal lunedì alla domenica dalle 18 alla chiusura del centro, un menu’ a buffet ispirato alla stagionalità. Tutti i giovedì, inoltre, fino dicembre dalle 18 alle 22, nella corte interna, l’originale aperitivo con tanto di accappatoio sarà accompagnato da un dj set.
Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica a partire dalle 15, per tutto il periodo delle festività, verrà allestito ’The Crepes Bar’: un angolo dolce e salato. Tornano poi gli appuntamenti con il Water Pilates, i corsi che uniscono i benefici del pilates alla resistenza dell’acqua che migliorano la postura, la respirazione e il tono muscolare senza stressare le articolazioni. Ogni venerdì, dalle 19 in poi, verrà proposta la serata piemontese con una cena placée di quattro portate.
Venerdì 31 ottobre, andrà in scena Dante’s Inferno Night and Dinner una serata in cui le atmosfere gotiche si fondono con i versi immortali di Dante Alighieri. Lo spettacolo prende vita attraverso una sequenza di quadri ispirati ai principali Canti della Divina Commedia. La voce soave di Beatrice, cantante solista, accompagnerà con la musica alcuni momenti. Ingresso dalle 19 alle 24.30, aperitivo a buffet, dj set e spettacolo di intrattenimento a cura della compagnia internazionale Elementz.