"Non solo reality: Mediaset è informazione"

"La Talpa e The Couple, con Diletta Leotta e Ilary Blasi, sono i programmi televisivi più brutti che abbia mai visto". L’ipocrisia non è nelle corde di Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, che l’altra sera, incontrando i giornalisti per fare il punto sulle trasmissioni dell’autunno, non ha nascosto le proprie riflessioni. "Ero a casa e, quando ho visto la prima puntata, ho sentito la pelle bruciare, mi sono incavolato davvero". Archiviato l’amaro passato prossimo, si pensa al futuro.

Come noto, la partenza di Striscia la notizia è stata spostata a novembre, si ricomincia lunedì con la riedizione di La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti (il lunedì seguente nel preserale riecco Sarabanda). "Quanto durerà? Non sappiamo. Per quanto non andrà in onda Striscia? Non possiamo dirlo. Antonio Ricci sta lavorando a una Striscia rinnovata. Se la Ruota non funzionerà, abbiamo altri due progetti per occuparequello spazio: abbiamo intenzione di evolvere e sperimentare". Anche perché, sulla Rai, c’è quello schiacciasassi di Affari tuoi: "Ogni sera fa il 30%, giù il cappello. Ma è una trasmissione che è quasi d’azzardo, mi chiedo se una rete di servizio pubblico debba mandarla in onda. Comunque è vero, un anno fa pensavamo a Stefano De Martino per condurre Striscia, l’accordo era quasi raggiunto. Poi l’addio di Amadeus alla Rai ha fatto il patatrac".

Novità, tante novità. Andiamo con ordine. Il volto nuovo di Canale 5 sarà Max Giusti. Condurrà un nuovo preserale con un gioco nuovo, ma a parimavera presenterà anche una prima serata. E torna anche – alla grande – Simona Ventura, ingaggiata per la prossima edizione del Grande Fratello, mentre per la primavera sarà la volta del GF Supervip ("Se troveremo i vip", annota pragmatico Pier Silvio). In primavera riecco l’Isola con Veronica Gentili. Si pescano dai bauli i vecchi successi: torna Scherzi a parte, forse presentato anche questo da Max Giusti. Dal baule, debitamente spolverata, esce anche Sarabanda Celebrity, stavolta per Italia Uno. Torna, ma più robusto, anche Zelig, ribattezzato Zelig On, almeno 3-5 puntate (su Italia Uno) presentate da Paolo Ruffini. Tornano anche Pio e Amedeo, e una serata con Andrea Pucci. Potrebbe arrivare Alessandro Cattelan, forse su Italia Uno in primavera.

E se tanti arrivano, qualcuno lascia. Myrta Merlino, nel pomeriggio di Canale 5, viene messa in panchina, sostituita da Gianluigi Nuzzi. In primavera Verissimo viene promosso in prima serata su Canale 5 per 3-4 puntate con interviste a grandi personaggi ("Come ospiti vorrei i maggiori leader politici, a cominciare dalla nostra presidente del consiglio") e un tributo a Maurizio Costanzo. In autunno sopraggiunge anche Gigi D’Alessio, in coppia con Vanessa Incontrada.

Le reti si aprono all’attualità, ha detto Pier Silvio, e ciò significa informazione. Una slavina di nuovi programmi ricoprirà la seconda serata del weekend di Canale 5. Al venerdì Bianca Berlinguer con un’inchiesta, al sabato lo speciale del Tg5, alla domenica Federico Rampini con Risiko. Altra infornata di informazione su Retequattro: dopo il Tg4 toccherà a Maurizio Porro, dal lunedì al venerdì, un breve spazio: Dieci minuti (Pier Silvio: "Ma se Bruno Vespa non gradisce siamo pronti a cambiare titolo"). In autunno vedremo 6 puntate di Toni Capuozzo Giganti, sui grandi personaggi della storia recente, e in prime time Tommaso Labate con Real politik. E i Tg? "Per Mentana le porte sono sempre aperte, ma non c’è trattativa".

Per la fiction non c’è bisogno di scendere nel dettaglio: si ripetono tutte quelle che avete già visto, più il glorioso rimpatrio di I Cesaroni. Non si butta via niente. Buone notizie per gli spettatori: "Basta con questo eccessivo sbrodolamento dei programmi", ha detto Pier Silvio, "cercheremo di mettere un limite: al massimo dovranno chiudere a mezzanotte, che è già tardissimo. Maria De Filippi, che è un monumento vero di Mediaset, si è detta d’accordo". Pollice verso per il tax credit: "La legge va rifatta: incassano le multinazionali mentre Rai e Mediaset restano fuori".

Colpo di scena finale: "Andrea Giambruno (l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, ndr) presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste. È un bravo giornalista, cosa ha fatto?". Finiamo con lo sport. "Una sera torno a casa e mio figlio Lorenzo mi chiede: papà, è vero? Cosa? Che si vende il Monza. Sì, è vero. E lui: allora finalmente possiamo urlare: forza Milan!".