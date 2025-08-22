Non solo musica. Rassegne estive. Inizia il viaggio

di Alice Pavarotti

Questi ultimi giorni di agosto in Emilia-Romagna sono animati da una fitta rete di festival che attraversano l’intera regione: musica dal vivo, concerti, artisti di strada e molto altro ancora.

Ecco un viaggio tra alcuni degli appuntamenti più significativi. Oltre al Ferrara Buskers Festival (di cui parliamo approfonditamente nella pagina a fianco nell’articolo a cura di Stefano Marchetti, ndr) che sarà in programma dal 27 al 31 agosto, proseguendo l’itinerario dei festival, a Bologna si aprono oggi due rassegne: la prima è Blues a Balues, giunta alla 22ª edizione, che fino al 13 settembre propone otto appuntamenti al Giardino Davide Penazzi.

Si parte con Egidio ’Juke’ Ingala & The Jacknives, tra le band old-school rockin’ blues più richieste d’Europa, affiancati dai Mud Machine, che presentano l’album ’Tough Times, Muddy Grooves’. Domani sarà la volta della Kayman Blues Stars, spettacolo nato per i 25 anni dell’etichetta Kayman Records, e di un tributo a Willie Mae ’Big Mama’ Thornton, icona del blues afroamericano.

Sempre oggi a Bologna inizia Sun Donato, festival di quartiere che dal 2019 anima il Giardino Parker Lennon con concerti, dj set, laboratori e attività a ingresso gratuito.

Si parte stasera con il rapper Ensi, seguito domani dagli Ska-J e domenica da Cico Giramundo, artista bolognese underground di origini congolesi, che unisce reggae, afro-punk, urban, dub, salsa, jungle e ritmi globali e si esibisce nel suo ‘Resistenza Sonora Tour 25’, anteprima del nuovo album in uscita. Per tutto il weekend il parco ospita anche un mercatino dell’artigianato, del vintage e del riuso.

A Modena è già in corso Viva Viva Fest, che prosegue fino a domenica a Bosco Albergati: un festival che unisce laboratori, spettacoli, meditazione, natura e incontri con ospiti come Eugenio in Via di Gioia, lo scrittore e documentarista Folco Terzani e il divulgatore scientifico Adrian Fartade, insieme a tantissimi altri musicisti, artisti, divulgatori.

A Piacenza dal 27 al 30 torna il Bleech Festival nella corte agricola La Faggiola: quattro serate dal tramonto all’alba tra concerti italiani e internazionali, street food e mercatini. In cartellone Kosmonauci e Ainè, Alex Fernet, Faccianuvola, Camoufly e Giorgio Poi.

Dopodomani a Bobbio in piazza Duomo, all’interno della rassegna ‘Summertime in Jazz’, si esibiscono nel pomeriggio Record Hop Dj Henry e Andy Fisher, e in serata la Steve Lucignolo Band con ’Not ordinary swing’, in collaborazione con Sun Rock Festival.

A Parma infine, il 29 agosto si apre la 12ª edizione di Insolito Festival, rassegna di arti performative contemporanee.