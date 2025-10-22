"Non esiste luce senza oscurità". Tim Burton disegna le ombre dell’anima

"Non ricevo molti premi: così, sono molto emozionato di ricevere questo. E poi, questa mostra… Ricordo la mia prima grande mostra, ospitata al Museum of Modern Art di New York. Fu un grande successo di pubblico, ma il mondo dell’arte mi ignorò. Non mi consideravano un artista. Questa cosa me la sono tenuta dentro per tanto tempo: essere celebrato oggi, qui, in questa città che brilla di arte, significa molto per me".

Ieri Tim Burton ha ricevuto a Firenze il premio alla carriera “Lorenzo il Magnifico“, nell’ambito della quindicesima edizione della Florence Biennale. In corso fino a domenica, l’esposizione raccoglie 1.500 opere di oltre 500 artisti e designer provenienti da ogni angolo del globo. E in cinque delle sue sale, accoglie la mostra “Light and Darkness“, che Tim Burton ha ideato e curato insieme a Sarah Brown. Vi troviamo tutte le creature del mondo di Tim Burton: disegni, bozzetti, ma anche fantastiche creature in resina, olografie, vortici fluorescenti, e i pupazzi del film di animazione La sposa cadavere. Un tuffo nella più pura Tim Burtonlandia. In quel mondo sospeso fra oscurità e luce, nel quale compaiono figure fragili, anomale, filiformi. Il mondo di un regista al quale hanno dato l’etichetta di "gotico romantico". Ma in realtà, nessuna etichetta è sufficiente, per un mondo e uno stile soltanto suoi.

Burton, nella mostra troviamo disegni, illustrazioni, schizzi. In questo mondo tutto digitalizzato, quanto è importante per lei il disegno?

"Per me è alla base di tutto. Poi il disegno si trasforma in animazione, in personaggi in live action, o persino in oggetti tridimensionali. Ma tutto inizia col disegno. È da lì che parto, ed è lì che torno sempre".

Che cosa rappresenta per lei il disegno? Uno scudo verso il mondo?

"È un modo di comunicare, intimo e silenzioso, oggi che con i social media e la tecnologia il rumore vince su tutto. È un modo per difendermi, per riconnettermi con me stesso".

“Luce e oscurità“ è il titolo della mostra. Che cosa significano per lei questi due termini?

"Ognuno di noi ha un lato oscuro. Io ho portato questa parte oscura di me all’esterno con i miei disegni: disegnare mi ha aiutato in tutte le fasi della mia vita: da ragazzo e da adulto. Tutto ciò che ti aiuta a esternare ciò che hai dentro è importante".

Direbbe che nella sua arte prevalgano le luci o le ombre?

"Quando ho fatto Batman Returns un critico mi ha detto: è tanto più luminoso del precedente! E un altro: è tanto più cupo! Vedete, è tutta una questione di percezioni. È come ne La sposa cadavere: paradossalmente, il mondo dei vivi è più pesante e quello dei morti più leggero. Metà dei giornalisti pensava che fosse un film cupo, l’altra metà che fosse un film lieve. Sono come lo ying e lo yang: l’uno non può esistere senza l’altro".

Le ombre oscurano anche il nostro mondo contemporaneo. Dove trova la luce, lei?

"Per me questi sono tempi cupi. Ma spero sempre in uno spiraglio di luce. È come nei miei film: dicono che sono cupi, ma in realtà c’è sempre una luce, in fondo".

Nella mostra una sezione è dedicata a La sposa cadavere. Che cosa rappresenta questo film per lei, dopo vent’anni?

"È Un film che parla di amore, di relazioni, di famiglia. È un film che mi emoziona molto. È importante che le emozioni siano forti, specialmente quando faccio animazione. La tecnica stessa è emozionante per me".

Il premio che riceve è intitolato a Lorenzo il Magnifico, simbolo del Rinascimento. Si vede in qualche modo legato a questa figura?

"No no, non sono così ambizioso! Ma mi colpisce molto che sia un premio, assegnato in una città legata al Rinascimento, dove ogni pietra racconta la Storia. Soprattutto per me, che sono nato a Burbank, in California, dove gli elementi architettonici più importanti sono i centri commerciali".