Non è estate senza ’Balamondo World Music’. A San Pietro in Bagno è di scena la Bandabardò

Quando nel 1998 Raoul Casadei invitò Gloria Gaynor, allora regina della disco music internazionale, a unirsi alla sua orchestra sul palco in viale Ceccarini a Riccione, andò in scena una piccola rivoluzione all’interno del liscio. Due universi sonori apparentemente lontanissimi dialogavano alla perfezione.

La ‘scuola’ delle balere romagnole, il ballo di coppia, la danza come arte dell’incontro e i club newyorchesi delle celebrità e dei ritmi elettronici. L’intuizione dell’uomo che aveva inventato il liscio con la celebre frase ‘Vai col liscio’, pronunciata durante un concerto del suo gruppo alle Rotonde di Garlasco nel 1974, si rivelò perfetta. Era nato il Balamondo World Music Festival, una rassegna che attraversa l’estate e la Romagna, portando la ‘musica delle aie’, che unisce i valzer e le polche mitteleuropee con il patrimonio del folk locale, in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, fuori dai percorsi consueti del turismo. Facendo di ogni spettacolo un’occasione di scoperta di borghi, piazze, panorami naturali che diventano lo scenario per una serie di concerti nei quali la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra mette in relazione il proprio suono identitario, ma aperto, senza confini, con quello di artisti provenienti da altre dimensioni musicali. E, ogni volta, avviene la magia.

Quando, dopo che ognuno ha eseguito il proprio repertorio, i musicisti si intrecciano sul palco per eseguire versioni inedite dei tanti brani di liscio diventati musica nazionale, simbolo di una maniera di intendere la vita basandosi su principi semplici e universali, come l’amicizia e l’accoglienza.

Inaugurazione domani (ore 21) a San Pietro in Bagno, Largo Moutiers, ospite la Bandabardò, uno dei gruppi più amati della canzone d’autore italiana, per cantare insieme ballate come ’Ciao mare’, ’Romagna Capitale’, ’Romagna Mia’ e tante altre. Musiche che in settembre risuoneranno all’Expo Internazionale di Osaka, dove la Mirko Casadei (nella foto) POPular Folk Orchestra è stata invitata a rappresentare l’Emilia Romagna.

"Il Liscio - dice il musicista - , rappresenta la nostra storia, il presente, ma anche il futuro, grazie anche alle contaminazioni musicali e alle sperimentazioni che, attraverso gli ospiti di Balamondo, ci fanno capire che la nostra tradizione è in continua trasformazione ed è sempre attuale". Il 20 Balamondo si sposta al Lago di Acquapartita a Bagno di Romagna.

Pierfrancesco Pacoda