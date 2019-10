Roma, 17 ottobre 2019 – A poche ore dal lancio di ‘Baby 2’ arriva il videoclip di ‘Non avere paura’, la colonna sonora della seconda stagione della serie tv di Netflix. ‘Non avere paura’ è l’ultimo singolo inedito di Tommaso Paradiso (il primo brano da solista dopo l’addio ai TheGiornalisti) che racconta le sensazioni che solo una relazione speciale può suscitare: una dichiarazione d’amore in versi, dove le sonorità pop della ballad si uniscono al testo delineando immagini molto vivide grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di Paradiso. Il video, diretto dagli ‘YouNuts!’(Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per ‘Maestro Production’, coinvolge un cast stellare: Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Cacciamo si uniscono allo stesso, diventando i protagonisti della visione di una coppia di innamorati.

‘Non avere paura’ è la colonna sonora del trailer della seconda stagione di ‘Baby’, la serie originale italiana Netflix, prodotta da Fabula Pictures, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 18 ottobre. La serie, spirata liberamente alla vicenda di cronaca delle baby squillo dei Parioli a Roma nel 2012, vede come protagoniste le giovanissime Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, rispettivamente Chiara e Ludovica, la bionda-sensibile e la mora-problematica.

Baby, la stagione 2

Se la prima stagione racconta la ricerca di una via di fuga, il secondo capitolo esplora le conseguenze delle scelte compiute dai protagonisti, spesso in aperto contrasto con i valori imposti dalla famiglia e dalla società. In particolare Chiara e Ludovica saranno ancora più divise tra la vita da studentesse e la vita notturna, trascorsa in gran parte nelle camere di qualche lussuoso hotel. Al centro della storia anche le psicologie degli altri personaggi. Tra questi, Damiano (interpretato dalla rivelazione Riccardo Mandolini) che si divide tra la vita notturna e la storia d’amore con Chiara, Brando (Mirko Trovato), impegnato nella ricerca della sua sessualità, e Niccolò (Lorenzo Zurzolo) alle prese con la relazione extraconiugale con Monica (Claudia Pandolfi), sua professoressa di educazione fisica. Nel cast anche Isabella Ferrari nei panni di Simonetta, la mamma di Ludovica, fragile, incasinata che finirà con il voltarsi dall'altra parte quando scoprirà la seconda vita notturna della figlia.

“L’arena della nuova stagione sono gli alberghi dove le due protagoniste principali si recano per incontrare uomini sconosciuti”, racconta Andrea De Sica, tornato dietro la macchina da presa dove lo affianca questa volta Letizia La Martire. “Ma questa non è una serie sulla prostituzione come non lo era la prima. C’è dell’altro, una ricerca di identità, crescita. Poi c’è anche un lato sentimentale quello tra i ragazzi, autentico. Lo scandalo che ha colpito Roma, qualche anno fa, è solo una cornice per la trama di questa serie che racconta un disperato bisogno d'amore, dei ragazzi e degli adulti”.