Non annuncio il ritiro

di Pupo

Negli ultimi tempi abbondano i proclami di cantanti e gruppi musicali che annunciano il loro ritiro dalle scene. Lo hanno già fatto più volte I Pooh. Baglioni e Tozzi si sono appena pronunciati e si mormora che altri stiano per farlo. Ognuno è libero di fare ciò che vuole ma io non annuncerei mai il mio ritiro dalle scene. Il giorno che decidessi di attaccare il microfono al chiodo sparirei in silenzio. Non credo però che accadrà. Finché la salute me lo consentirà, non smetterò mai di cantare le mie canzoni in giro per il mondo. Io e il mio mestiere ci scegliemmo moltissimi anni fa e fu un colpo di fulmine. Un innamoramento intenso che dura da più dì sessant’anni. Non potremmo mai vivere l’uno senza l’altro. La nostra vita non avrebbe più senso e valore. Perciò, quasi sicuramente, penso che ce ne andremo insieme. Magari sul palco. Vorrebbe dire aver vissuto veramente e pienamente la vita. Fino all’ultimo respiro.