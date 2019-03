Roma, 1 marzo 2019 - Non era stato semplice ottenere da Umberto Eco i diritti del suo capolavoro, un bestseller mondiale da 55 milioni di copie, 'Il nome della rosa', per farne una serie televisiva. «Temevo che non mi avrebbe nemmeno ricevuto», dice lo sceneggiatore Andrea Porporati. E invece lo scrittore, scomparso tre anni fa, aveva dato il suo consenso, rassicurato che fosse per la Rai, afferma Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction. Ora è una serie evento, in onda su Raiuno, in quattro serate, da lunedì 4 marzo. Con la regia di Giacomo Battiato e un cast internazionale guidato da John Turturro (che ha collaborato anche alla sceneggiatura) nel ruolo di Guglielmo da Baskerville, il frate protagonista della storia, ambientata nel 1327, incaricato di indagare sulle misteriose morti di alcuni monaci, che si susseguono nell’abbazia benedettina inerpicata sulle Alpi. Accanto all’attore americano che proprio ieri ha compiuto 62 anni, Damian Hardung nel ruolo del novizio Adso da Melk, e ancora Rupert Everett (l’Inquisitore Bernardo Gui), e gli italiani Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Alessio Boni, Roberto Herlitzka e nel doppio ruolo di Anna e Margherita, figure femminili non presenti nel romanzo, Greta Scarano.

«Non è stata un’impresa facile perché non c’è solo la trama gialla. Si parla di storia, filosofia – afferma Battiato – e soprattutto del valore della conoscenza per migliorare l’uomo. Erano cinquecento pagine da trasformare non in una lezione ma in immagini». Grande coproduzione internazionale da 26 milioni di euro, girata a Cinecittà, dove è stata ricostruita l’abbazia, con alcuni esterni a Bevagna, Perugia e in alto Lazio, la serie è già stata venduta in 136 Paesi.

Turturro, conosceva già il romanzo di Eco?

«No, prima non l’avevo mai letto. Ma dopo che mi è arrivata la sceneggiatura, l’ho letto e riletto più volte e l’ho trovato bellissimo. Il libro racconta un mondo che ha elementi estremamente attuali. È stata una grandissima esperienza. Sono rimasto commosso dalla riuscita e dalla grandiosità del progetto».

Quali considera gli elementi che riguardano anche l’oggi?

«Tutto ciò che è nel libro è moderno, a parte la tecnologia e l’elettricità che all’epoca non c’erano. C’è la Chiesa che rappresenta il potere, la politica, la repressione delle donne, i dubbi sul celibato, la scienza, la filosofia, l’idea che una biblioteca possa rappresentare una sorta di protezione contro l’estremismo, con la capacità che la lettura dei libri dona all’uomo di ragionare, come fa Guglielmo. Ogni argomento presente nel libro e quindi nella serie può essere considerato moderno e attuale».

Come ha costruito il suo personaggio?

«Mi sembrava importante inserire quanto più possibile del libro di Eco nella sceneggiatura, nella convinzione che più fossimo stati aderenti al libro, tanto meglio sarebbe venuta. E per quanto riguarda il mio personaggio volevo rispettare quelli che sono i suoi processi mentali, le sue idee e soprattutto il fatto che ritenga il sapere e la conoscenza strumenti contro il potere».

Aveva visto il film del 1986 di Jean Jacques Annaud, con Sean Connery nel ruolo di Guglielmo da Baskerville?

«No, e non perché non ami Sean Connery. Ma avendo avuto da ragazzino, a casa, un pupazzo con lui nei panni di James Bond, pensavo che non sarebbe stato utile per me vederlo nel film di Annaud».