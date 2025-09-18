"Noi in prima linea, senza paura". Giletti apre la porta a Santoro

"Mi piace fare tv come ai vecchi tempi. Oggi è complicatissimo perché non ci sono mezzi, ma credo che le idee e il coraggio possano supplire a queste mancanze". Massimo Giletti torna con la seconda stagione de Lo stato delle cose, in onda da lunedì 22 settembre alle 21.20 su Raitre. "Oggi tutti stanno sul telefonino, ma la verità sta da un’altra parte. Io cercherò di scavare per provare a portarla a galla – spiega il conduttore –. Spesso mi chiedo: perché devo andare a cercare qualcosa che creerà problemi? Lo faremo anche alla prima puntata, perché creare problemi è una cosa bella. Mi piace cercare le cose che si sono smarrite. Sono abituato a stare in mezzo alla gente. Ho appena fatto tre giorni di appostamento, due sono falliti, al terzo ci sono riuscito. Nonostante abbia 63 anni, ho ancora quella molla che mi spinge a fare un programma". Ad aprire la stagione sarà Michele Santoro, la cui presenza potrebbe non essere estemporanea. "Per me questo è un passo importante – afferma Giletti –. È anche la dimostrazione che questa azienda è aperta ai contributi, perché non credo che Santoro sia un fan di Meloni. Io voglio ascoltare l’opinione di tutti e spero di riuscirci".