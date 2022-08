"Noemi incinta di Totti". Dopo la separazione con Ilary, scoppia la nuova bomba

Roma, 9 agosto 2022 - E' già Totti e Noemi . Come se all'improvviso, con un colpo di spugna, fosse stato cancellato il nome di Ilary di fianco a quello del Pupone, sostituito da quello di Noemi Bocchi. Non servono le ricerche su Google per confermarlo, soprattutto perché dopo la separazione più raccontata, sofferta e sorprendente di questo 2022, quella tra Francesco e Ilary, appunto, ora scoppia un'altra bomba di gossip , ovvero quella che Noemi, la nuova fidanzata dell'ex capitano della Roma, sarebbe incinta.

Stavolta non è Dagospia a scatenare quello che ancora rientra nel campo dei pettegolezzi, diciamo pure il re dei pettegolezzi, ma il Corriere della Sera , secondo cui "Noemi Bocchi sarebbe addirittura in dolce attesa... nonostante le foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può".

Ce le ricordiamo tutti le prime foto di Francesco paparazzato sulla rivista di Alfonso Signorini a casa della sua Noemi: lei che esce da casa per accompagnare la figlia a dormire un'amica, con gonnellina di jeans, ciabatte di Hermes e camicia intrecciata sulla vita che lasciava intravedere l'ombelico. Pancia piattissima , effettivamente, ma questo potrebbe essere solo un dettaglio, perché Noemi potrebbe essere incinta ancora da pochi mesi.

Conferme al momento non ce ne sono. Ma quali conferme poi? Totti, a differenza di Ilary, dopo l'annuncio della separazione non ha mai postato nulla su Instagram . Le uniche foto che vediamo sono quelle dei fan che gli chiedono un selfie sulla spiaggia di Sabaudia, dove l'ottavo re di Roma si trova con i figli dopo che l'ex moglie gli ha lasciato campo libero. Ilary, intanto, è sulle montagne di Cortina, e a differenza del Pupone, ci regala selfie e stories prima dalla Tanzania, poi da Sabaudia e ora dall'alta quota.

D'altra parte Noemi continua a tenere un profilo bassissimo , con i profili social chiusi e mai una foto pubblicata. Quello che si sa, però, è che la nuova fiamma del Pupone ha rinunciato alle tradizionali vacanze in Sardegna per stare vicino al suo Francesco, pur in posizione defilata. Ha preso un appartamento in un residence in affitto a Sabaudia, e ogni tanto farebbe capolino da uno yacht ormeggiato al largo. Questi sarebbero gli accordi fino a quando le pratiche della separazione con Ilary non saranno concluse.