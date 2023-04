Noel e gli Oasis "Niente reunion" Ma ci pensa l’AI

di Andrea Spinelli

La reunion degli Oasis? Secondo Noel Gallagher, di passaggio a Milano per il lancio del suo nuovo disco, ha le stesse possibilità di quella dei Beatles. Con "ritorno dall’aldilà di John Lennon" incluso. Pure la pazienza dei fan, però, ha un limite e la testa pensante dell’epopea di (What’s the story) Morning Glory? ne sa qualcosa, dopo essersi ritrovato sulle piattaforme un disco apocrifo della sua vecchia band realizzato con l’intelligenza artificiale. S’intitola The Lost Tapes Vol.1 ed è firmato dagli Aisis, formazione assonante che, oltre alla grafica, ruba al sacro repertorio idee e sonorità più vere del vero. Quell’ "Ai" impresso sul veneratissimo marchio, infatti, sta proprio per “Artificial Intelligence“ e il sottotitolo “In Style of Oasis Liam Gallagher - AI MixtapeAlbum“ chiarisce il senso dell’operazione mettendo al centro della contraffazione le prodezze vocali del fratello-coltello. E se su Twitter il frontman Liam ammette di trovare "mega" la sua voce surrogata, Noel prova a ribadire che nulla è meglio dell’originale con un nuovo progetto solista, Council Skies, in uscita il 2 giugno, inciso assieme agli High Flying Birds. Si tratta della sua quarta fatica discografica lontano dagli Oasis, e Noel la presenterà dal vivo anche al Forum di Assago l’8 novembre. Forum di cuore rossonero, vista la poca simpatia suscitata tra i cugini dischiarando di auspicarsi una finale di Champions Inter-Manchester United perché reputa i nerazzurri gli avversari meno temibili della sua squadra del cuore. L’edizione deluxe del disco conterrà pure dei remix ad opera di Robert Smith dei The Cure e dei Pet Shop Boys.

Noel, lei ha detto che Dead to the world, un pezzo del nuovo album, ha la stessa "vibrazione" di un film noir.

"Già, oscura e romantica. Mi piace molto, anche se non amo la cupezza e penso che in ogni canzone debba esserci un po’ di speranza".

Un filo di malinconia, però, si avverte un po’ in tutto l’album.

"Questo perché le canzoni sono nate sia in un periodo di incertezze e paure generali come il lockdown, sia in un periodo in cui ho attraversato alcune cose personali (il divorzio dalla moglie, ndr): tutto ha lasciato tracce sparse qua e là".

A proposito di cinema, c’è un regista che trova particolarmente vicino alla sua musica?

"Non ho una gran relazione col grande schermo, ma il mio film preferito di tutti i tempi rimane Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone, grazie anche all’incredibile colonna sonora Ennio Morricone che lo rende quella che considero un’opera d’arte perfetta. È stato girato nel ’66, ma lo rivedrei con passione pure questa sera".

Non le hanno mai chiesto di scrivere per la saga di James Bond. Perché?

"Hanno chiamato gli artisti più commerciali del mondo e a me mai una telefonata, un invito, niente. Lo trovo quasi un oltraggio. Ovviamente mi piacerebbe, ma nella vita non ho mai dovuto inseguire niente. Pure con gli Oasis agli inizi creare una band di successo sembrava impossibile e invece tutte le mie ambizioni si sono realizzate".

Nel 2024 cadono i 30 anni del primo, fortunatissimo album degli Oasis.

"Aspettatevi delle sorprese. Abbiamo scovato nel caveau della Sony molti nastri dalle session di Definitely Maybe che pensavamo irrimediabilmente perduti. Tantissima roba, tutte outtakes fantastiche". E allora sì che il sogno reunion – Lennon permettendo – torna ad accendersi.