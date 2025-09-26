Noce, frutto simbolo dell’autunno: curiosità e diffusione

Simbolo dell’autunno, le noci raccolte durante i giorni dell’equinozio erano considerate un portafortuna. L’estate 2025 è stata generosa con i grandi noci dell’Appennino, dove ancora per qualche settimana sarà possibile trovare i frutti caduti nei prati attorno a questi alberi antichi.

Nel mese di giugno, quando le noci sono ancora verdi, si prepara il nocino, che tradizionalmente ha bisogno delle noci acerbe raccolte all’alba del giorno di San Giovanni. In autunno, quando il mallo si secca, le noci sono pronte per essere raccolte e lasciate al sole: verranno conservate per tutto l’inverno.

Un tempo nelle campagne italiane la raccolta delle noci era un rito collettivo, scandito dai tempi della natura e dalle necessità del vivere contadino. Oggi questo frutto continua a evocare i ritmi della stagione fredda e la memoria della tradizione, offrendoci non solo nutrienti, ma anche una meditazione su una storia millenaria.

Il noce in Italia: radici antiche e diffusione

Il noce da frutto (Juglans regia) ha origine nell’Asia centro-occidentale ed è arrivato in Europa attraverso scambi commerciali e migrazioni vegetali.

La diffusione del noce in Italia si intensificò durante l’Impero Romano, quando veniva coltivato insieme alla vite e all’olivo, espandendo la presenza in molte regioni. Reperti paleoambientali, come pollini e resti botanici, dimostrano che il noce era già presente e utilizzato in epoche preistoriche. Con l’espansione romana si osserva un aumento marcato di pollini di noce in Italia, Francia, Spagna e regioni alpine, segno di coltivazioni più estese.

Oggi il noce è diffuso in gran parte della penisola italiana ed è considerato una specie “archeofita”, cioè introdotta in epoca antica. Le coltivazioni sono particolarmente importanti in Campania, dove si produce la celebre noce di Sorrento, ma anche in Emilia-Romagna, Veneto e Calabria.

Il noce prospera in terreni profondi e ben drenati, resiste fino a mille metri di altitudine e può vivere anche diversi secoli, raggiungendo dimensioni monumentali. La sua presenza ha segnato il paesaggio rurale italiano, intrecciandosi con le colture principali e con l’identità delle comunità agricole.

Raccogliere le noci: un’usanza comunitaria

La raccolta delle noci, tra settembre e ottobre, un tempo era un momento atteso nelle campagne. I frutti maturi cadevano spontaneamente oppure venivano fatti cadere scuotendo i rami e raccolti da grandi e piccoli insieme.

Una volta raccolte, le noci venivano lasciate ad asciugare al sole separando il guscio dal mallo, ricco di tannini, che quando è ancora verde sprigiona un odore intenso e resinoso, ed è capace di impregnare di materia scura mani e abiti. Non a caso per secoli dal mallo delle noci si è ricavato - e ancora oggi si ricava - un colorante naturale, usato per tingere tessuti e legni.

La raccolta delle noci riguardava la sopravvivenza invernale e aveva un significato sociale: segnava il passaggio di stagione assicurando scorte preziose per la stagione più fredda e povera di frutti.

Il simbolismo della noce

Il guscio duro che protegge il seme della noce anticamente è immagine della conoscenza segreta, simbolo di protezione e fertilità. Celebre il noce di Benevento, che ricorda come intorno a questi alberi secolari fiorissero le leggende su riunioni di streghe e sabba danzanti al chiaro di luna.

La noce, la cui forma a seconda del modo in cui viene tagliata, può evocare sia il cervello, sia la forma di un cuore. Sant’Agostino descrive la noce come un’immagine dell’essere umano e del mistero della fede: il guscio duro come la carne e la crosta esteriore della vita terrena, il mallo amaro che simboleggia le difficoltà e le sofferenze, mentre il gheriglio dolce allude all’anima e alla grazia divina nascosta dentro. A Camposampiero, in Veneto, anticamente si trovava un noce, dove oggi c’è il Santuario del Noce, legato alla predicazione di sant’Antonio sotto i suoi rami.

La noce conserva ancora oggi la sua doppia anima, simbolo del segreto delle cose nascoste. Frutto prezioso e ricco di nutrienti, continua a raccontare l’autunno e il tempo ciclico delle stagioni, di cui la saggezza contadina sapeva riconoscere e custodire ogni dono.