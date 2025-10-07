Il lato nascosto dei Nobel, tra premi rifiutati e medaglie vendute all’asta

Roma., 7 ottobre 2025 – Vincitori che rifiutarono il premio e altri che lo ricevettero in carcere, medaglie vendute e leggende sulla selezione: il lato nascosto del premio Nobel, sinonimo di eccellenza, racconta storie curiose, aneddoti e contraddizioni del celebre riconoscimento. Ecco alcuni tra i casi più curiosi.

Premi Nobel rifiutati

Premio Nobel rifiutato? Non è frequente, ma è successo e più di una volta. Nel 1964 il filosofo e scrittore francese Jean-Paul Sartre rifiutò il Premio Nobel per la Letteratura per non compromettere la sua indipendenza intellettuale.

Un altro rifiuto fu uno dei casi più contestati nella storia del Nobel. Nel 1973 il premio fu assegnato a Henry Kissinger, segretario di Stato USA, e al negoziatore vietnamita Le Duc Tho, per gli accordi di Parigi che avrebbero dovuto porre fine alla guerra in Vietnam. Ma la guerra non era realmente finita: i bombardamenti continuarono e Le Duc Tho rifiutò il premio, dichiarando che “non esisteva pace in Vietnam”.

Un altro caso riguarda la storia più recente, ma non si tratta propriamente di un rifiuto. Nel 2016, l’Accademia di Svezia assegnò il Premio Nobel per la Letteratura a Bob Dylan “per aver creato nuove espressioni poetiche nella grande tradizione della canzone americana”. La decisione fece immediatamente discutere: per la prima volta il riconoscimento veniva attribuito a un cantautore, e non a uno scrittore nel senso classico del termine. Nei giorni successivi all’annuncio, Bob Dylan rimase in silenzio. Non rilasciò dichiarazioni, non rispose alle lettere ufficiali e non si pronunciò pubblicamente sul premio. L’Accademia tentò più volte di contattarlo, senza successo. Dopo oltre due settimane, ruppe il silenzio in un’intervista al Telegraph: dichiarò di essere onorato, ma non confermò la sua presenza alla cerimonia. Il giorno della premiazione, 10 dicembre 2016, il cantautore non si presentò a Stoccolma. Solo mesi dopo, Bob Dylan consegnò il suo discorso di accettazione — prerequisito indispensabile per ricevere il premio in denaro — registrato in forma audio e trasmesso all’Accademia.

I Nobel assegnati dietro le sbarre

Nel corso della storia, alcuni vincitori hanno ricevuto il Premio Nobel per la Pace mentre erano in prigione. Tra loro Carl von Ossietzky nel 1935, Aung San Suu Kyi nel 1991 e Liu Xiaobo nel 2010.

Il caso di Ossietzky, giornalista e pacifista tedesco, ebbe un grande impatto simbolico: il governo di Hitler gli vietò di recarsi a Oslo e di ritirare il premio, e la sua detenzione divenne un atto di denuncia internazionale contro il regime. Arrestato nel febbraio 1933, poco dopo l’incendio del Reichstag, fu internato prima a Sonnenburg e poi a Esterwegen: le sue condizioni di salute peggiorarono rapidamente a causa delle privazioni e della tubercolosi. Dopo che ricevette il Premio Nobel per la Pace nel 1935 venne trasferito in ospedale, sotto sorveglianza, dove morì nel 1938. Sessant’anni dopo, la leader birmana Aung San Suu Kyi ricevette il Nobel mentre era agli arresti domiciliari a Yangon per la sua opposizione pacifica alla giunta militare del Myanmar.

Nel 2010, il dissidente cinese Liu Xiaobo fu premiato per “la lunga e pacifica lotta per i diritti umani in Cina”. Morì in carcere, pochi anni dopo. Durante la cerimonia di Oslo, la sua sedia rimase vuota, diventando uno dei simboli più forti nella storia del Nobel per la Pace.

Medaglie all’asta

Alcuni Premi Nobel sono passati di mano in modi inusuali. Il fisico statunitense Leon Max Lederman, vincitore del Nobel per la Fisica nel 1988 per la scoperta del neutrino muonico, mise all’asta la sua medaglia nel 2015 per far fronte alle spese mediche. Negli ultimi anni della sua vita viveva con la moglie Ellen a Driggs, nell’Idaho, in condizioni economiche precarie. A causa della malattia di Alzheimer, aveva bisogno di cure costanti e di un ricovero in una struttura specializzata. Così, nel 2015, la coppia decise di mettere all’asta la medaglia per coprire le spese mediche e assistenziali. I 765.000 dollari ricavati dalla vendita furono utilizzati per le spese finalizzate alla gestione della malattia. La medaglia fu venduta dalla casa d’aste Nate D. Sanders di Los Angeles. Lederman, che aveva diretto il Fermilab di Chicago, dichiarò di voler garantire alla moglie e a se stesso una vecchiaia dignitosa: la decisione venne accolta con grande rispetto dalla comunità scientifica.

Un caso analogo, ma più discusso, fu quello del genetista James Watson, un anno prima. Nel 2014, James D. Watson, premio Nobel per la Medicina nel 1962 per la scoperta della struttura a doppia elica del DNA insieme a Crick e Wilkins, mise all’asta la medaglia Nobel presso la casa d’aste Christie’s di New York. Il gesto fece scalpore: era la prima volta che un vincitore vivente vendeva la propria medaglia. La medaglia Nobel fu venduta per 4,76 milioni di dollari, spiegando di voler donare parte dei proventi alla ricerca e a istituzioni culturali. Ad acquistare la medaglia fu il miliardario russo Alisher Usmanov per 4,76 milioni di dollari. Ma pochi giorni dopo, Usmanov restituì il premio a Watson, spiegando in un comunicato di averla acquistata solo per restituirgliela. Al riguardo spiegò: “Ogni scienziato merita di conservare i simboli delle proprie conquiste. Il Nobel appartiene a James Watson, non a un’asta”. Due storie opposte — una segnata dal bisogno, l’altra dalla visibilità — che mostrano come, dietro un premio simbolo di eccellenza e dietro scienziati di fama mondiale, si nasconda l’umana fragilità e la vita con tutte le sue contraddizioni.

Età e curiosità

Arthur Ashkin, vincitore del Nobel per la Fisica nel 2018, detiene il record di persona più anziana ad averlo ottenuto, a 96 anni. La più giovane? La vincitrice del Nobel per la Pace Malala Yousafzai, che lo ricevette a 17 anni.

La nascita stessa dell’istituzione è avvolta dalla leggenda. Secondo le fonti Alfred Nobel scrisse l’ultima versione del suo testamento, la terza, il 27 novembre 1895 presso il Club Svedese-Norvegese di Parigi, Svenska Klubben i Paris. Il club era un luogo che frequentava spesso per incontrare connazionali, con cui discutere di scienza e politica. Sembra che, durante una di queste serate, abbia scritto a mano il documento sul tavolo del club, senza consultare avvocati, e che lo abbia fatto di suo pugno su un foglio semplice, firmandolo davanti a quattro testimoni. L’ultimo atto che racconta il carattere indocile di un inventore idealista e la fondazione di un’istituzione – con tutte le sue luci e ombre – destinata a lasciare un segno nella storia.