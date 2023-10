Nobel Letteratura Sarà la volta di Murakami?

Nella settimana dei Nobel, tra i più attesi – e ogni anno oggetto anche di scommesse – c’è quello per la Letteratura, che verrà annunciato dopodomani alle 13.00. Le indicazioni dei bookmaker sugli scrittori e le scrittrici che potrebbero ottenerlo raramente sono azzeccate, ma intanto il conto alla rovescia è partito: l’immancabile maestro giapponese Haruki Murakami è al vertice dei siti di scommesse britanniche, a quota 11. Sul podio, a pari merito a quota 13, la russa Lyudmila Ulitskaya e la cinese Can Xue, pseudonimo di Deng Xiaohua; a quota 13 anche il maestro Usa Thomas Pynchon e il norvegese Jon Fosse. Restano in pole position l’ungherese László Krasznahorkai, l’ucraino Andrej Kurkov, l’australiano Gerald Murnane. E tornano i più volte dati per vincitori Salman Rushdie, Mircea Cartarescu, Margaret Atwood (della quale è appena arrivato nelle librerie italiane Vecchi bambini perduti nel bosco, Ponte alle Grazie), Michel Houellebecq ed Emmanuel Carrere. Nella rosa dei papabili per l’Italia troviamo da tempo Claudio Magris e ora anche l’“inatteso“ Giuseppe Montesano.