Chi è Noah Centineo, protagonista di The Recruit

Roma, 17 febbraio 2025 – Dal 30 gennaio 2025 è disponibile su Netflix la seconda stagione di “The Recruit”. La serie tv racconta la storia di Owen Hendricks, un avvocato della Cia che si ritrova implicato in profondi conflitti internazionali con personaggi pericolosi dopo che una fonte ha tentato di svelare i suoi rapporti con l'agenzia. A interpretare il protagonista è Noah Centineo, un attore noto al pubblico per diversi ruoli per il piccolo e grande schermo.

Noah Centineo, chi è

Noah Gregory Centineo è nato il 9 maggio 1996 a Miami, in Florida. Ha iniziato la sua carriera recitando in tv e ha avuto un ruolo principale nella serie televisiva The Fosters dal 2015 al 2018. In seguito ha ottenuto un riconoscimento più ampio recitando nei film commedia romantici Netflix “To All the Boys” (2018-2021), Sierra Burgess è una sfigata (2018) e The Perfect Date (del 2019).

L'attore è cresciuto a Boca Raton e ha origine italiana e olandese. Ha una sorella maggiore e da ragazzo ha frequentato la BAK Middle School of the Arts e successivamente la Boca Raton Community High School. Nel 2012 ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per frequentare la Agoura High School.

Gli esordi

I suoi primi ruoli sono stati per le sit-com “Austin & Ally” e “Shake It Up”, disponibili su Disney Channel. La prima grande occasione è arrivata nel 2015 grazie al ruolo principale di Jesus Adams Foster nella serie “The Fosters”. Nelle due stagioni precedenti, il personaggio era stato interpretato da Jake T. Austin. Due anni dopo è stato Hawk Carter nella serie drammatica-thriller per adolescenti “Tagged” e il surfista/artista Johnny Sanders Jr. nella commedia romantica “SPF-18”. Si è fatto anche notare grazie alla sua partecipazione, accanto a Camila Cabello, nel video musicale del suo singolo "Havana" che ha ottenuto un grande riscontro di vendite e di passaggi radiofonici.

La carriera

Il trampolino di lancio che lo ha reso una star per milioni di adolescenti è stato sicuramente “Tutte le volte che ho scritto ti amo”, commedia sentimentale per ragazzi disponibile su Netflix nel 2018. Al centro della trama Lara Jean che scrive lettere segrete e piene d'amore a cinque ragazzi per i quali ha una infatuazione segreta. Nonostante non abbia intenzione di inviarle ai diretti interessati, le missive vengono spedite e scatenano il caos nella sua vita. Ha fatto parte anche del seguito “PS. Ti amo ancora”. In questa pellicola Lara Jean è fidanzata con Peter, ma trova delle lettere d'amore di una vecchia fiamma che torna dal passato e inizia a chiedersi se possa amare due persone nello stesso momento…

Nell'aprile 2024, è stato annunciato che Centineo si era unito al cast di Warfare, un film di guerra scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza. Per quanto riguarda, invece, la vita privata, Noah Centineo ha ammesso in un'intervista che dall'età di 17 a 21 anni, aveva vissuto "un periodo davvero buio nella sua esistenza" durante il quale aveva fatto uso di alcol e droghe. Dopo il suo 21esimo compleanno, rimase sobrio per un anno. Ha avuto una relazione da marzo 2019 ad aprile 2020 con la modella Alexis Ren. Si vocifera che, in seguito, abbia iniziato una relazione con l'influencer Stassie Karanikolaou, da 11 anni migliore amica di Kylie Jenner.